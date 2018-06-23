姚文智造勢晚會HIGH喊「人數破萬」 糗！結果慘被空拍照出賣

姚文智選擇在今天舉辦造勢晚會，除了和金曲獎撞期討論度頗低外，結果人數還被空拍照出賣（翻攝姚文智翻台北臉書／PTT）

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姚文智上台演說（翻攝姚文智翻台北臉書） 姚文智上台演說（翻攝姚文智翻台北臉書）

雖然和一年一度的金曲獎撞期，但民進黨台北市長參選人姚文智仍不畏懼！選擇在今天舉行造勢晚會，並且透過網路全程直播，現場甚至還大聲宣布現場已經來了超過萬人，但自信此番說法卻被空拍照出賣。

民進黨北市長參選人姚文智今舉辦首場大型造勢晚會，還請到總統府秘書長「花媽」陳菊到場支持站台，台上發言的人還自信宣布到場支持的人數突破萬人，引起不少關注此事的網友熱烈討論。

除了透過網路觀看直播的網友以外，PTT八卦板上更有鄉民抵達現場來實況轉播現場狀況，而當現場宣布有超過1萬5千人到場支持時，不少網友都滿頭問號，因為根據直播的空拍畫面來看，人數似乎還有段差距。

除了人數可能有落差外，當台上的人在狂喊「當選」、「凍蒜」、「文智！文智！文智！」、「有沒有信心」等等口號時，不知是收音問題還是真的沒人回應，幾乎鴉雀無聲的反應也讓不少網友看了之後都直呼：「尷尬癌都要犯了！」

網友也留言表示：「這應該是這些警察最輕鬆的一次造勢晚會了」、「交管的範圍可能劃得有點太大」、「小學朝會搞不好都比較多人…」、「這大概是南部開流水席的人數」、「人家有台灣價值，人數至少X10」。

電視台小編還似乎不小心說出心裡話（翻攝PTT） 電視台小編還似乎不小心說出心裡話（翻攝PTT）
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