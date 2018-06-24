遭師猥褻險失身逼隱忍 高中女直播跳樓被酸「快跳」

遭師猥褻險失身逼隱忍 高中女直播跳樓被酸「快跳」(圖翻攝自/微博)

友善列印
/綜合報導

女性遇到色狼猥褻，就應該勇敢說出來，但若是求助無門，對被害人而言，更是二度傷害。大陸甘肅慶陽市一名女高中生，前年班導對她猥褻得逞，甚至險遭性侵，而這起事件也讓女學生心裡埋下陰影，並將此通報校方，豈料未得到合理的處理方式，告上法院也沒下文，讓她活在恐懼當中還因此換上憂鬱症，最後於21日直播跳樓。

根據《鳳凰網》報導，現年19歲的李姓高中生，2016年某日因胃痛被羅姓老師帶去看病，之後便安排她在校內休息室休息，豈料期間班導吳永厚藉機來關心，詢問病情時竟主動抱女學生，甚至吻她的嘴、臉、咬她的耳朵，女學生被嚇得不知所措，而班導隨後還意圖將她的衣服脫下，所幸羅姓老師正巧回來，才沒讓性侵得逞。

狼師辯稱他是在幫學生量體溫，最終已不起訴處分(圖翻攝自/微博) 狼師辯稱他是在幫學生量體溫，最終已不起訴處分(圖翻攝自/微博)

但此事件卻造成李女身心受創，第二天找心理輔導老師傾訴，但對方之後竟擅自找班導吳永厚，讓他向女學生當面道歉，更稱他是一時衝動，希望李女可以再回他的班級上課，女學生原本想留給自己尊敬的導師一條生路，但最終仍無法接受這種處理方式，隨後告知父親，他聽聞氣的提告。

但吳永厚偵訊時，辯稱當天親臉、碰額頭、摸背等行為，都只是確認女學生是否還有感冒，對此，檢察官也認為這些舉動並無實性侵猥褻之意，最後做出不起訴處分，讓女學生更是無法接受，每天活在恐懼中，甚至因此患上憂鬱症，雖然學校最後有換班導，但李女已無法專心讀書，整日都感到焦慮，還必須用精神藥物控制情緒。

竟還有網友在直播底下冷嘲熱諷(圖翻攝自/微博) 竟還有網友在直播底下冷嘲熱諷(圖翻攝自/微博)

最後無奈之下，只好休學至百貨公司工作，期間她也曾吃安眠藥自殺多次。直到20日下午3點左右，李女最後忍受不住病魔，加上帶給家人的困擾，選擇爬上百貨公司8樓的玻璃幕牆外直播，在傍晚7點半左右跳下，警消緊急到場營救仍失敗，女學生墜樓當場身亡。

恐怖的是，期間有不少網友因不知事情原委，竟說出「要不要跳，坐那裡猶豫什麼」、「要跳趕緊跳，不跳就趕快下來，就不丟人了」等言語冷嘲熱諷。而女學生在遺書中控訴，「如果不是他及學校，一而再再而三的傷害，我本來是個單純善良，期待上大學的女孩，但卻在這一切都被毀了」，最後更提到，她只求能還給她一個公到，讓人看得格外心痛。

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