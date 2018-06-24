暖男第一次買春狂關心！援交妹被玩2小時 抓狂怒飆髒話

2018年06月24日 10:37 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少詐騙集團會假裝援交妹，騙網友去幫忙買點數，不過這種伎倆早就被看穿。台中一名暖男最近收到援交妹傳訊息邀約，對方還要求他幫忙買點數，而暖男購買期間，貼心的問是否要買其他餐點，兩人前前後後聊了2個小時，最後對方被暖男的拖拖拉拉激怒，對話內容曝光後，不少網友都笑翻。

台中一名暖男最近收到援交妹傳訊息邀約，對方還要求他幫忙買點數(圖翻攝自/爆廢公社)

台中一名暖男最近收到援交妹傳訊息邀約，對方還要求他幫忙買點數(圖翻攝自/爆廢公社)

網友將對話內容上傳至《爆廢公社》，一名自稱是「小雪」的援交妹，告知有「2K/1H/1S、3K/2H/2S」兩種方案，更透露她擁有33C的姣好身材，詢問暖男是否有興趣，並告知交易地點，暖男跟著地址來到一間超商，援交妹感覺對方已上鉤，便要電話方便聯絡，不過暖男則稱自己是香港人，所以只有網卡，無奈之下，援交妹只好進一步要求對方幫忙購買點數卡。

台中一名暖男最近收到援交妹傳訊息邀約，對方還要求他幫忙買點數(圖翻攝自/爆廢公社)

台中一名暖男最近收到援交妹傳訊息邀約，對方還要求他幫忙買點數(圖翻攝自/爆廢公社)

期間暖男不斷地關心詢問「那妳要飲料嗎？」、「中餐吃了嗎？」、「那妳要喝什麼？」、「那要吃涼麵嗎？」、「麵包呢？」，起援交妹還會敷衍回覆，最後還問「大瓶的你喝得完嗎？」、「加1元有茶葉蛋，你要嗎？」、「那要包子嗎？」，讓援交妹忍不住表示「我什麼都不要，你買好點數卡就好」，仍守住理性，等待暖男幫買點數卡。

台中一名暖男最近收到援交妹傳訊息邀約，對方還要求他幫忙買點數(圖翻攝自/爆廢公社)

台中一名暖男最近收到援交妹傳訊息邀約，對方還要求他幫忙買點數(圖翻攝自/爆廢公社)

最後暖男更問要不要自己買套子、套子是什麼牌子，提到「那等一下會無套嗎」讓小雪當場爆氣，不斷的出言飆罵，而暖男則委屈的回覆「你怎麼這樣子講話，我總是要給你好印象啊！」，對方追問到底買好了沒，暖男這才戳穿騙局，回「X，你這個詐騙集團怎麼不去吃屎」，前後惡整對方兩個小時。

台中一名暖男最近收到援交妹傳訊息邀約，對方還要求他幫忙買點數(圖翻攝自/爆廢公社)

台中一名暖男最近收到援交妹傳訊息邀約，對方還要求他幫忙買點數(圖翻攝自/爆廢公社)

許多網友看完都笑翻「這個關心太正點了」、「太狂的對話，對方直接抓狂」、「好好笑，一直問到對方抓狂也是一種才能」、「13：17～15:19 ....只能感謝詐騙集團們，在無聊的下午，給人們一個快樂的娛樂！」、「那詐騙也太沒耐心了吧！講幾句就罵人了」。之後還有不少網友，主動加自稱「小雪」的正妹，讓她更是爆氣回覆。