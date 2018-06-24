男童古宅騎單車遇女鬼！保全出面PO照曝真相

2018年06月24日 11:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

英國佩恩頓（Paignton）一名母親，先前帶兒子至當地知名的奧爾德韋豪宅（Oldway Mansion）遊玩，她在拍攝兒子騎腳踏車時，意外拍到古宅邸裡出現一名婦女，當時向管理人員詢問，得知裡面僅有保全出入，讓她聽聞毛骨悚然，而此鬧鬼事件也引發網友討論，近日一名保全出面澄清，其實那個「女鬼」就是他。

綜合外媒報導，41歲婦人蘭登（Louise Lenton）先前帶兒子，至當地的19世紀古建築遊玩，期間拍攝兒子練習騎腳踏車的畫面，沒想到回家觀看影片，發現宅邸裡出現一名穿維多利亞時代服飾的女人，站在窗旁盯著他們，讓蘭登嚇的說不出話，而這起事件也不斷被流傳，甚至還有人指，該名女鬼是美國舞者伊莎朵拉•鄧肯（Isadora Duncan）的靈魂。

保全人員華倫出面澄清，當天的「女鬼」其實是他(圖翻攝自/devonlive.com)

而豪宅保全人員華倫（Alex Warren）看了影片後，趕緊出現澄清，其實當天他正在值班巡邏，恰好穿著黑色毛衣與工作外套，由於剛好看見小男孩在練習騎腳踏車，因此才會停在窗邊觀看，沒想到卻被誤認成是「女鬼」，而他也強調，他已在奧爾德韋豪宅4年多，裡面未曾出現鬼魂或鬧鬼事件。