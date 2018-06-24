男童古宅騎單車遇女鬼！保全出面PO照曝真相

男童古宅騎單車遇女鬼！保全出面PO照曝真相(圖翻攝自/devonlive.com)

友善列印
/綜合報導

英國佩恩頓（Paignton）一名母親，先前帶兒子至當地知名的奧爾德韋豪宅（Oldway Mansion）遊玩，她在拍攝兒子騎腳踏車時，意外拍到古宅邸裡出現一名婦女，當時向管理人員詢問，得知裡面僅有保全出入，讓她聽聞毛骨悚然，而此鬧鬼事件也引發網友討論，近日一名保全出面澄清，其實那個「女鬼」就是他。

英婦拍兒子騎單車 驚見女鬼冷眼凝視

綜合外媒報導，41歲婦人蘭登（Louise Lenton）先前帶兒子，至當地的19世紀古建築遊玩，期間拍攝兒子練習騎腳踏車的畫面，沒想到回家觀看影片，發現宅邸裡出現一名穿維多利亞時代服飾的女人，站在窗旁盯著他們，讓蘭登嚇的說不出話，而這起事件也不斷被流傳，甚至還有人指，該名女鬼是美國舞者伊莎朵拉•鄧肯（Isadora Duncan）的靈魂。

保全人員華倫出面澄清，當天的「女鬼」其實是他(圖翻攝自/devonlive.com) 保全人員華倫出面澄清，當天的「女鬼」其實是他(圖翻攝自/devonlive.com)

而豪宅保全人員華倫（Alex Warren）看了影片後，趕緊出現澄清，其實當天他正在值班巡邏，恰好穿著黑色毛衣與工作外套，由於剛好看見小男孩在練習騎腳踏車，因此才會停在窗邊觀看，沒想到卻被誤認成是「女鬼」，而他也強調，他已在奧爾德韋豪宅4年多，裡面未曾出現鬼魂或鬧鬼事件。

疑似不滿報導 荷蘭飆車族竟用...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。