險！7旬老翁睡夢中遇祝融 一個動作讓他成功活下來

險！7旬老翁睡夢中遇祝融 一個動作讓他成功活下來(圖/ 翻攝自影片)

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／綜合報導
險！7旬老翁睡夢中遇祝融 一個動作讓他成功活下來(影片/ 取自臉書@消防署)

一般人遇到天災人禍時，往往驚慌失措，但只要做好應變措施，存活率就能大幅提升。高雄有一棟樓在去年12月30日凌晨4點左右，一樓車庫突然起火，大量濃煙頓時竄上二樓，有一對7旬老夫妻在屋內熟睡，所幸老翁及時將門緊緊關上，竟然成功救了自己一命，甚至毫髮無傷。

21日消防署在臉書粉絲專頁分享一段火災逃生宣導影片，去年12月30日凌晨4點左右，住在高雄路竹的一對7旬老夫婦，家中一樓車庫突然起火，睡在1樓的70歲輕微中風老婦聽到爆炸聲，上前察看發現車庫的汽車已起火燃燒，大量濃煙更沿著樓梯向上流竄，她急忙在樓梯口喊「火燒了！火燒了！」，試著叫醒睡在2樓的老翁。

老翁回應已經清醒後，起身發現樓梯外已經布滿濃煙，第一時間他決定「先關門」，再沿著側門走到陽台等待救援，而老婦早先從其他門離開火災現場；兩名老夫婦正確的災難應變，讓彼此幸運地從大火中成功活下來，消防人員事後更特地徵求兩人同意，以此為例製作相關火災逃生宣導片，教導「正確的應變方式」。

老翁及時「關門」，成功救了自己一命。 老翁及時「關門」，成功救了自己一命。(圖/ 翻攝自影片)

而消防署的影片也提到，老翁關門的動作相當正確，因為成功阻斷濃煙進入，從影片中也能看到，老翁房門內外的對比照，房門外幾乎呈現碳化的樣子，房內則維持原樣。消防署也說了，遇到火災第一時間應該讓其他家人、鄰居知道失火的狀況，接著再關門阻擋濃煙侵入，最後再想辦法到安全的地方等待救援，這樣才能有效保護自身安危。

不過，有網友看完影片也好奇地問，「如果門材質是鋁門或者像廁所門材質，這樣效果如何？會有影響擋煙的效果嗎？」，路竹消防分隊隊員也馬上回應，「門的材質也是有差的，廁所塑膠門無法擋住高溫的濃煙，會融化的喔～隨後煙就入侵了」。

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