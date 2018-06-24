大頭照太像朋友！她誤轉帳給陌生男 被逼開房才願還錢

大頭照太像朋友！她誤轉帳給陌生男 被逼開房才願還錢(示意圖/達至影像)

友善列印
/綜合報導

現在科技越來越發達，有不少人會透過微信轉帳給他人，但小心若沒看清楚，都可能轉錯。大陸重慶萬州區一名少女，日前用微信轉帳給朋友，沒想到一名陌生男網友的頭貼照與朋友長相相似，導致她不小心誤轉，起初她以為可以要回自己的錢，沒想到對方竟提出開房的要求，才願意歸還款項。

綜合陸媒報導，16歲林姓少女上個月因急需用錢，便向朋友借2000元（約新台幣9323元），日後她透過微信要還錢時，由於一名男網友的大頭照，與朋友長相相似，她便不小心誤認，將款項誤轉到陌生男網友帳戶裡，之後才發現不對勁，趕緊要求對方歸還款項。

少女苦苦哀求都沒用，陌生男仍不願還錢(圖翻攝自/東網) 少女苦苦哀求都沒用，陌生男仍不願還錢(圖翻攝自/東網)

沒想到男網友不但不願還錢，甚至囂張的表示「隨便你怎麽做，一沒偷，二沒有搶，三沒有騙你。報警也沒用，都立案不了，5000元以上才可以立案」，讓林女感到相當頭疼，而男網友之後又轉而表示願意歸還，但要求林女與他開房間。

林姓少女與朋友討論後，為了要先騙男網友約出來，因此答應這個要求，豈料林女抵達飯店後，對方不但沒有現身，之後也沒有還錢，對此少女感到相當憂心，深怕努力存的錢都被對方拿走，雖然她事後有報警求助，但是因金額未達立案標準，警方也未受理調查。

遭師猥褻險失身逼隱忍 高中女...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。