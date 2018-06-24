大頭照太像朋友！她誤轉帳給陌生男 被逼開房才願還錢

2018年06月24日 14:13 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在科技越來越發達，有不少人會透過微信轉帳給他人，但小心若沒看清楚，都可能轉錯。大陸重慶萬州區一名少女，日前用微信轉帳給朋友，沒想到一名陌生男網友的頭貼照與朋友長相相似，導致她不小心誤轉，起初她以為可以要回自己的錢，沒想到對方竟提出開房的要求，才願意歸還款項。

綜合陸媒報導，16歲林姓少女上個月因急需用錢，便向朋友借2000元（約新台幣9323元），日後她透過微信要還錢時，由於一名男網友的大頭照，與朋友長相相似，她便不小心誤認，將款項誤轉到陌生男網友帳戶裡，之後才發現不對勁，趕緊要求對方歸還款項。

少女苦苦哀求都沒用，陌生男仍不願還錢(圖翻攝自/東網)

沒想到男網友不但不願還錢，甚至囂張的表示「隨便你怎麽做，一沒偷，二沒有搶，三沒有騙你。報警也沒用，都立案不了，5000元以上才可以立案」，讓林女感到相當頭疼，而男網友之後又轉而表示願意歸還，但要求林女與他開房間。

林姓少女與朋友討論後，為了要先騙男網友約出來，因此答應這個要求，豈料林女抵達飯店後，對方不但沒有現身，之後也沒有還錢，對此少女感到相當憂心，深怕努力存的錢都被對方拿走，雖然她事後有報警求助，但是因金額未達立案標準，警方也未受理調查。