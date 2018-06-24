蚊子飛進來！賓士男點蚊香關車內想熏死 險毀了愛車

2018年06月24日 16:12 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

夏天到了，蚊子也變得越來越多，有人甚至飽受蚊子叮咬之苦，恨不得想將蚊子都殺光。大陸江蘇蘇州市一名奇葩車主，日前因愛車裡飛進一隻蚊子，讓他感到相當困擾，因此便在愛車內點了蚊香後離開，期間因香灰掉落在地毯上，導致車內冒出縷縷白煙，所幸警消到場搶救，才沒釀成嚴重火災。

綜合陸媒報導，本月15日下午1點多，一名駕駛將愛車停在停車場後，便回酒店休息，隨後就接到警察來電，告知他的車子起火冒煙，到場後發現車窗遭消防員破壞，雖然火勢已撲滅，但是地毯、坐墊及車門內側都遭燒毀，而且車內不斷傳出白煙。

車主向警方表示，由於車內飛進一隻蚊子，讓他感到相當困擾，因此便在後座點了蚊香後離開，更氣呼呼的提到「這隻有蚊子在裡面，我放蚊香燒的」只要蚊香點著放，就能將裡面的蚊子熏死，不過蚊香的燃燒溫度約為攝氏300度左右，若在無人的車廂內點燃，這種行為可是相當危險的。

許多網友得知後表示「這種智商也能生存，實在是太危險了」、「好奇葩！其實噴香水也可以啊」、「看來為了毀了蚊子，他不惜付出任何代價」，還有人開玩笑表示「經常去深山密林打野戰，蚊子肯定多啊」、「人家明明是打算一柱香點完之前回到車裏，結果玩過頭了」、「蚊子是無辜的，這鍋不背！」。