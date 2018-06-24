綠了？老公皮夾藏「保險套」 人妻急求助結局竟神展開

2018年06月24日 17:17 邱柏玟

最近有一名人妻在《批踢踢實業坊》婚姻板求助，提到老公從包包裡拿東西時，她意外發現包包裡面有「保險套」，但兩人從來沒有做過避孕措施，所以讓她相當不知所措，「我應該視而不見？伺機而動找機會偷翻？還是立馬問個明白追根究底？」

人妻被這個突發狀況搞得很慌亂，但考慮到要顧及老公男人的尊嚴，所以希望有人能告訴她「到底該怎麼做」。這篇文章馬上引起網友熱烈回應，紛紛給出不同建議，「真的有鬼…妳先不要打草驚蛇，要秘密蒐證」、「搞不好是試用包」、「妳老公有不良紀錄？從保險套的牌子可以推測出1.自己買的 2.汽車旅館的 3.一些健康宣導活動發的」。

大票網友建議原PO不要打草驚蛇，應該先蒐證，觀察老公有沒有異狀。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有部分網友看到許多人建議原PO蒐證，忍不住感嘆「婚姻板好可怕，動不動就叫人蒐證離婚」；也有人認為她應該直接問，「妳是他太太耶！當然要問啊！不然妳自己也受不了」、「問清楚吧，不要憋著」。

原PO當天晚上一直猶豫要怎麼辦，也告訴網友們自己有去看老公的包包，結果發現「保險套」不見了，讓她慌張地問大家，「我該怎麼蒐證？查他的手機？可是我不知道密碼，我還有兩個孩子，還是我要去大陸？」

沒想到人妻和老公攤牌後，得知她以為的「保險套」其實是吃小龍蝦用的「一次性手套」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

不過，隔天晚上人妻表示已經跟老公攤牌，沒想到她的老公說了抱歉，但道歉的原因是為了沒有辦法從大陸帶小龍蝦回家給她吃，而關於讓她驚慌失措的「保險套」，其實只是吃小龍蝦的一次性手套；她們把事情講開後，就愉快地一起去喝紅酒享受兩人世界。