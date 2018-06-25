15歲少年當街遭亂砍致死 黑幫臉書留言道歉：殺錯人

2018年06月25日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

殺了人不是一句隨便的道歉就能了事！最近美國紐約布朗克斯區發生一起糾紛，一名15歲少年古斯曼費利斯(Lesandro Guzman-Feliz)深夜在街頭被5、6名黑幫混混追打，更持刀朝他亂砍致死；事後死者家屬在臉書收到黑幫的道歉留言，竟離譜地表示，「認錯人所以殺錯人了」。

綜合外媒報導，古斯曼費利斯在20日晚間11點多和朋友在一間雜貨店聊天，突然間有5名男子衝入店內強行將他拖出，再拿刀朝他亂砍，導致古斯曼費利斯當場頸部血流不止，兇手跳進2輛轎車逃逸後，他在街頭一邊尖叫求救，一邊努力站起走向馬路，疑似想要靠自己的力量走到鄰近的醫院，但最後無力倒地。

有一名路過的女子見狀，馬上停下來按住古斯曼費利斯的頸部，盡量不要讓他失血過多，沒多久救護車和警察也趕到現場，但還是來不及，最後古斯曼費利斯仍傷重不治。

警方循線開始調查殺害古斯曼費利斯的黑幫份子，死者家屬也在受訪時提到，他們有在臉書收到自稱是多明尼加幫派成員的留言，向他們道歉說是「一場誤會」，表示他們認錯人所以殺錯人，他們要尋仇的對象不是古斯曼費利斯；黑幫份子還附上一段2分鐘影片，並強調殺錯人的多名成員已經遭「逐出幫派」。

古斯曼費利斯的母親則心痛地說，他的夢想是長大當一名警察，沒想到他卻遭到黑幫份子砍死，無法解授地表示，「一個小孩，手上沒有拿任何武器，卻遭到5個人拿刀砍殺，就這樣攻擊一個手無寸鐵的小孩」。

目前警方仍在追緝6名嫌犯，他們也懷疑誤殺事件與當地網路瘋傳的色情影片有關，一名遭到性侵的女子疑似是一名黑幫成員的家人，所以他們才會展開報復行動。