嫩模直播「上空」大露D奶 自爆「我是男的啦！」

嫩模直播「上空」大露D奶 自爆「我是男的啦！」(圖翻攝自臉書/愛鵬馳國際公司)

友善列印
/綜合報導
嫩模直播「上空」大露D奶 自爆「我是男的啦！」(影片來源臉書/愛鵬馳國際公司)

嫩模「Betty羽沫」擁有D奶的身材姣好，在粉絲團中都能看見她性感的作品，而行事大膽的她曾於去年，公開徵求百男挑戰「口爆百人斬」爆紅。最近台灣一間精品錶代理商請她上直播賣錶，豈料網友焦點全不放錶上，反而是羽沫的外型，在直播底下留言質疑她整形、隆乳等，讓她氣得回嗆「對啦！對啦！我是男的啦，我有去泰國變性啦！」。

「Betty羽沫」本名為陳倩倩，是捷克論壇模特兒，先前曾因挑戰社會禁忌，表示以肢體殘障人士優先，口出狂言挑戰「口爆百人斬」，當時引發網友議論，由於行事大膽嗆辣，也讓她因此爆紅，去年又因在網路上與另一名女直播主筆戰，怒嗆對方反挨告，當時還因未出庭被法院通緝，因素顏曝光再度引發話題。

日前羽沫在臉書開直播拍賣精品手錶，期間表示若觀看人數超過600人，就會給網友們驚喜，而達標後她也實現諾言，露出僅貼星型胸貼遮掩的胸部，沒想到網友不但沒有誇讚，反酸「好硬」、「都不會抖」、「鼻子有整」、「這女的我不行」質疑她整型。

羽沫最後也不甘示弱的回嗆「對啦！對啦！我是男的啦，我有去泰國變性啦！」。不過，不少粉絲也力挺她表示「羽沫好辛苦」、「敬業！給羽沫100個讚，犧牲夠大了」、「人家也只是想來賺點錢，不喜歡就別看，何必要這樣罵人呢？」、「愛看又愛嫌，這不是酸民，什麼才是酸民」。

爆乳辣妹貼身熱舞！男站一旁嚇...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。