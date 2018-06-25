2018年06月25日 08:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

嫩模直播「上空」大露D奶 自爆「我是男的啦！」(影片來源臉書/愛鵬馳國際公司)

嫩模「Betty羽沫」擁有D奶的身材姣好，在粉絲團中都能看見她性感的作品，而行事大膽的她曾於去年，公開徵求百男挑戰「口爆百人斬」爆紅。最近台灣一間精品錶代理商請她上直播賣錶，豈料網友焦點全不放錶上，反而是羽沫的外型，在直播底下留言質疑她整形、隆乳等，讓她氣得回嗆「對啦！對啦！我是男的啦，我有去泰國變性啦！」。

「Betty羽沫」本名為陳倩倩，是捷克論壇模特兒，先前曾因挑戰社會禁忌，表示以肢體殘障人士優先，口出狂言挑戰「口爆百人斬」，當時引發網友議論，由於行事大膽嗆辣，也讓她因此爆紅，去年又因在網路上與另一名女直播主筆戰，怒嗆對方反挨告，當時還因未出庭被法院通緝，因素顏曝光再度引發話題。

日前羽沫在臉書開直播拍賣精品手錶，期間表示若觀看人數超過600人，就會給網友們驚喜，而達標後她也實現諾言，露出僅貼星型胸貼遮掩的胸部，沒想到網友不但沒有誇讚，反酸「好硬」、「都不會抖」、「鼻子有整」、「這女的我不行」質疑她整型。

羽沫最後也不甘示弱的回嗆「對啦！對啦！我是男的啦，我有去泰國變性啦！」。不過，不少粉絲也力挺她表示「羽沫好辛苦」、「敬業！給羽沫100個讚，犧牲夠大了」、「人家也只是想來賺點錢，不喜歡就別看，何必要這樣罵人呢？」、「愛看又愛嫌，這不是酸民，什麼才是酸民」。