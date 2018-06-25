怵目驚心的血色告白 小孩子的殘酷

2018年06月25日 08:54 林嘉三 ／綜合整理；陳嵐／高寶書版 ／綜合整理；陳嵐／高寶書版

相對來說，不受家庭重視、爸媽不疼舅舅不愛的小孩，比較容易遭遇霸凌；太頂尖、太優秀的孩子，因他人的嫉妒，也容易遭遇霸凌；當然，也可能沒有任何原因，只因為運氣不好，偶然遇到一兩個心理不正常的同學或老師，一個本應健康快樂成長的普通孩子也會吃盡霸凌的苦頭。

很小就知道，小孩子的殘酷是真殘酷。

大人的殘酷，多少與利益和訴求相關，達到了目的就收手。好比你在路上，被人扯了一下，摔了一跤，頭都摔破了，原來是搶包包的飛車黨。你會氣憤，你會僥倖，但你不會有如下感受：站在月台上，火車鳴叫著進站了，一個人突然推了你一把，你差點掉下去─雖然最後沒掉下去，卻嚇掉了半條魂魄。更可怕的還在後面，你揪住推你的人問：「為什麼要推我？」他朝你咧嘴一笑：「不為什麼，好玩。」

以後半生，你可能都會記住那咧嘴一笑裡的稀疏黃牙。

我這個同學就是這樣。她扎我，不為任何原因，就是一個詞：好玩。

在她眼裡，我大約只是一隻好玩的大蟲子，有人工智慧，還會說話。扎出血了，眼淚憋在眼眶裡，不敢叫。我的憤怒、忍受、拭淚，或者尖叫、吵鬧，任何反應，都讓她開心。

如果有一段時間，我對她捉弄的伎倆開始麻木了，或者她自己厭倦了，遊戲就會升級。

下樓梯做課間操時，她一旦發現我走在她前面，便會抬起一腳踹我後背。有一次我真的一個狗吃屎跌倒在樓梯轉角，手在撐地時擦破皮了。

我不感覺疼，只感覺害怕。

是的，我害怕。我怕哪一次被她從樓梯上踹下來，摔死。

做操時，她排在我身後。從踢腿運動開始，她就咯咯笑。周圍同學也在笑。一二三四，隨著節奏，她一下一下踢著我的屁股，手還叉在腰間，扭著腰。我往前移動，她跟上。

她踢的位置也很歹毒，是用鞋尖踢尾椎骨。我記得她有一雙很硬的塑膠鞋，鞋尖猛地踢中我的尾椎，我簡直能聽到骨頭裂開的聲音。

長大後回憶，我才明白自己的恐懼從何而來。

小孩子和小孩子打架，多半也是會怕弄傷對方的。

但她沒有。她沒有任何的顧忌。

我是否流血，是否骨頭碎裂，是否會從樓梯上摔死，她根本不關心，不害怕，也不在乎。

小孩子並不天真。

很多小孩子在大人面前和在小孩子面前是兩張面孔。

小孩子的惡，沒有理由可言，更沒有底線，沒有約束。

後來我轉學了，一直到讀完國中，我都獨來獨往。高中時，我碰到一個小學同學，她當時和我不同班，但恰好認識那個與我同桌的女孩。我問起她。脫口說出那個名字時，我以為自己能控制住情緒，心臟卻劇烈地跳動。而那小學同學詫異地問我：「你不知道她的事嗎？」

我真的不知道。

「小學快畢業時，她被發現懷孕了。因為年齡超小，大家都覺得很離奇。住院引產時，醫院裡連食堂煮飯的人都過來看熱鬧。更稀奇的是，據說是和一個老頭。鄰居說，她不止一次，和那個老頭或這個老頭在廁所裡、走廊上、舊廠房裡、操場上，或某個獨居老頭的家裡⋯⋯」

「幾塊錢，或者一根糖，就⋯⋯」

「聽說很小就跟人家老頭玩了。」

「五、六歲吧。」

我聽著，心臟的血液緩緩流動，嘶嘶的。

這不是我想要知道的，但我已經知道了。我甚至不知道該哭還是該笑。

等了很久，我笑了笑，又說了些吵吵鬧鬧的閒話，才和同學說再見。

這麼多年了，我在鍵盤上回憶往事，依然不知道自己該怎麼對待她。在鍵盤上輸入了她的名字，又刪除了，並打了一個寒顫。

每一種不可理喻的惡，深處都流淌著絕望的膿臭，而成年人又聾又瞎。

這是我的親身經歷。是夜，因為一起霸凌事件引發回憶，我在微博上隨手寫下自己的心聲，竟然在很短時間內引發了巨大迴響，一百多萬次點擊，數千條回覆，如果不是後來我不再回覆，還會湧來成千上萬的傾訴。

我這才意識到，霸凌是一個幾乎人人都會經歷的―與成長如影隨形的過程，所以大家才會有這麼強的共鳴。

太多人留言給我，想說出他們的故事，就像我自己，想說出我的故事一樣。我的故事在這次書寫中，有了真正的結局。有生以來第一次，我對這段記憶釋然。但我知道，螢幕那端，網路那頭，有許多許多的人期待我為他們發聲，期待我切開他們心裡的膿瘡，把那些毒液排出來。

我逐條在那些流著血、流著淚的故事裡蒐集資料，確保每一個事件、每一個細節都是真實的。有的故事是發生在一個人身上的，有的故事是幾個人經歷的綜合，但百分百都是真實的。

出於對讀者接受度的考量，有些更為慘烈的遭遇，我隱晦表達。

我也總結了原因。

孩子們被霸凌的原因千奇百怪，因為胖、因為醜、因為口吃、因為有體味，甚至因為髮型不對、因為父母離異、因為口音奇怪、因為成績太好或太差、因為和老師關係太好或太壞、因為體育不好、因為衣服老土⋯⋯但總體而言，不受家庭重視、爸媽不疼舅舅不愛的小孩，比較容易遭遇霸凌；太頂尖的孩子，容易遭到嫉妒而被霸凌。當然，也可能沒有任何原因，就因為運氣不好，遇到了一兩個心理不正常的同學或老師，便吃盡了苦頭。

霸凌不僅在學校中存在，還可能延伸到社會上，延伸至網路。霸凌最直白的含義，就是利用群體的力量，對某一人或少數人，進行孤立、打擊、羞辱、誹謗甚至直接毆打等來實施傷害，並通過加害他人得到滿足感。

通常這樣的加害行為給施暴者帶來的滿足感如同毒癮，不會因為獲得一時的滿足就收手，而是會不斷升級，直至造成無法預想的後果。

此謂霸凌。

是時候，有人對它做個徹底的解剖了。

從讀讀＜小孩子的殘酷＞，開始吧。

本文摘自，高寶書版《霸凌者：從兒童到成人、從校園到社會，15個觸目驚心的血色告白》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！