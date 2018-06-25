父掛護身符好幾年！女兒好奇拆開偷看 發現超甜真相

2018年06月25日 09:45 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些人會在身上放護身符，主要是希望能夠保平安。最近一名女網友分享父母的放閃行為，閃瞎一票網友，她表示父親一直掛著一個護身符，當時她很困惑「到底多神」，直到有次她偷偷打開來看，發現裡面根本不是符，而是媽媽當年寫給他的情書，讓她感動不已。

一名女網友在《Dcard》分享父母的甜蜜故事，她的媽媽曾驕傲的提「你爸自己承諾過我，只要我找他，一通電話就能找到，有急事的話他30分鐘一定到家」，起初原PO還帶著質疑的態度，事後向父親求證，他表示以前只要小孩不乖，他就會趕回家教訓她們「因為我知道你媽需要我，那我就會出現」，讓原PO驚呼「這種台詞…我媽上輩子應該拯救世界吧！」。

還有一起甜蜜故事，更是讓她甜到蛀牙，從出生有記憶以來，其父親脖子上就掛著一個紅色護身符，越長越大後她便感到好奇，直到上大學便問父親「爸～你那個護身符也戴超久了吧！是多神啊？我從小就看你掛到現在」，父親當時僅摸了摸護身符，接著說「這是你媽去廟裡求來的啦，我覺得掛在身上很有安全感」。

直到有一次原PO父親忘了拿浴巾，吩咐她幫忙拿，女網友眼角瞄到護身符，在好奇心的驅使下，便拿起護身符看，發現布上的字幾乎快看不清楚了，打開裡面想看看是哪間廟的符，沒想到竟然是「我媽在很久之前寫給我爸的情書」，讓原PO相當震驚卻有很感動。

事後她向父親自首偷看一事，父親則笑笑表示，這個護身符的確是媽媽去廟裡求的，但之後他便將裡面的黃紙取出，放進皮夾裡，改放妻子寫的情書，「她才是真正保我平安的人，有她在我覺得自己就會很有力量，所以你媽才是我的護身符」，讓原PO不禁想叫父親一聲偶像。

許多網友看完，心裡一陣甜甜的「閃瞎！護身符那個實在是太戳中了，超甜」、「護身符那裡好感動，感覺原po爸媽真的很幸福」、「甜到我雞皮疙瘩～太甜蜜啦！」、「真好～你爸爸真的很愛很愛你媽媽呢（戴墨鏡，身為前世情人的你們可能也撼動不了他們呢）、「好幸福的一家人」、「看過這麼多離婚、夫妻互相仇視、外遇的例子後，看到這篇真的好感動，原來真的有這種愛情，經得起歲月的考驗」。