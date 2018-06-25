5歲童模月收14萬！每日工作7小時 一張照賣上萬件衣

5歲童模月收14萬！每日工作7小時 一張照賣上萬件衣(圖翻攝自/騰訊新聞)

友善列印
/綜合報導

現在服裝市場大，衍生出模特兒的需求也大，而童裝界也是如此。大陸杭州一名5歲童模入行2年，可說是童裝界的未來之星，她拍過的童裝中，銷售量最多一款曾賣出12萬件，而這令人稱羨的生活，其實也是有所犧牲的，女童平均每天要工作7個小時，讓不少網友感嘆「童年都沒了」。

5歲女童欣妍是大陸知名的童裝模特兒，已經入行2年多，她的母親陸艷芳透露，剛開始拍服飾時，每件衣服才20元(約新台幣93元)，直到欣妍拍的幾款賣翻，甚至賣出12萬件的佳績，她們的價碼也水漲船高，如今一件衣服可賺80元(約新台幣374元)。

欣妍一開始接觸時，因不專業且體型也不太標準，難以順利完成拍攝，她還特地替女兒報名走秀訓練(圖翻攝自/騰訊新聞) 欣妍一開始接觸時，因不專業且體型也不太標準，難以順利完成拍攝，她還特地替女兒報名走秀訓練(圖翻攝自/騰訊新聞)

而欣妍每日平均要拍6至7個小時，一個月更可賺進3萬多元（約新台幣14萬元），其母親也提到，女兒一開始接觸時，因為不專業且體型也不太標準，難以順利完成拍攝，她還特地替女兒報名走秀訓練，如今才越來越上手，她們也會去參加一些大型走秀活動。

而普通人拍攝20件衣服，可能需花費4至5個小時，不過欣妍只需一個小時便可完成，因此深得許多廠商喜愛。陸艷芳表示，女兒擔任模特兒很辛苦，她都看在眼裡，但女兒喜歡，因此就讓她繼續做下去，只要女兒健康康的成長，她就心滿意足了。

欣妍月收約14萬元，每天更要工作7小時(圖翻攝自/騰訊新聞) 欣妍月收約14萬元，每天更要工作7小時(圖翻攝自/騰訊新聞)

許多網友則是自嘆不如「她這麼小都可以賺錢養家了」、「我還不如這個五歲的寶寶」，不過也有許多網友不認同這種做法「從小就天天化妝，這樣真的好嗎？等到了二十來歲，如果沒好好保養愛護，皮膚負擔太大了」、「悲哀的童年，童趣就這樣被商業了」、「這麼小的寶寶每天工作六七個小時、化妝、吃盒飯...她媽媽不心疼嗎？」。

影片由此觀看
「太漂亮了！」台灣護理師紅到... 洗澡遭針織比基尼背叛露點？正...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。