5歲童模月收14萬！每日工作7小時 一張照賣上萬件衣

2018年06月25日 11:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在服裝市場大，衍生出模特兒的需求也大，而童裝界也是如此。大陸杭州一名5歲童模入行2年，可說是童裝界的未來之星，她拍過的童裝中，銷售量最多一款曾賣出12萬件，而這令人稱羨的生活，其實也是有所犧牲的，女童平均每天要工作7個小時，讓不少網友感嘆「童年都沒了」。

5歲女童欣妍是大陸知名的童裝模特兒，已經入行2年多，她的母親陸艷芳透露，剛開始拍服飾時，每件衣服才20元(約新台幣93元)，直到欣妍拍的幾款賣翻，甚至賣出12萬件的佳績，她們的價碼也水漲船高，如今一件衣服可賺80元(約新台幣374元)。

欣妍一開始接觸時，因不專業且體型也不太標準，難以順利完成拍攝，她還特地替女兒報名走秀訓練(圖翻攝自/騰訊新聞)

而欣妍每日平均要拍6至7個小時，一個月更可賺進3萬多元（約新台幣14萬元），其母親也提到，女兒一開始接觸時，因為不專業且體型也不太標準，難以順利完成拍攝，她還特地替女兒報名走秀訓練，如今才越來越上手，她們也會去參加一些大型走秀活動。

而普通人拍攝20件衣服，可能需花費4至5個小時，不過欣妍只需一個小時便可完成，因此深得許多廠商喜愛。陸艷芳表示，女兒擔任模特兒很辛苦，她都看在眼裡，但女兒喜歡，因此就讓她繼續做下去，只要女兒健康康的成長，她就心滿意足了。

欣妍月收約14萬元，每天更要工作7小時(圖翻攝自/騰訊新聞)

許多網友則是自嘆不如「她這麼小都可以賺錢養家了」、「我還不如這個五歲的寶寶」，不過也有許多網友不認同這種做法「從小就天天化妝，這樣真的好嗎？等到了二十來歲，如果沒好好保養愛護，皮膚負擔太大了」、「悲哀的童年，童趣就這樣被商業了」、「這麼小的寶寶每天工作六七個小時、化妝、吃盒飯...她媽媽不心疼嗎？」。