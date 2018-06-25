遵循「谷」法？祖傳三代豆花店太有梗 招牌5字網笑翻

2018年06月25日 12:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在餐飲業一間一間開，想要被人看見，就必須靠行銷，曝光知名度。最近有一名網友經過一間豆花店，發現上面的招牌標榜「祖傳三代」，但旁邊卻又補充寫下「目前第一代」，讓不少網友笑翻，直呼實在是太有梗了。

一名網友在《爆廢公社》PO出一張豆花店的照片，只見招牌上寫著「祖傳三代」，後面竟接著「目前第一代」，這5字讓許多人笑翻，再搭配上老舊的裝潢設計，招牌兩排小字還寫上「傳統美味，尊循谷法」，由於「遵」、「谷」字寫錯，讓網友們滿頭問號，不禁想問「他師父姓谷？還是他姓谷？」。

只見招牌上寫著「祖傳三代」，後面又接著「目前第一代」，搭配上老舊的裝潢設計，而招牌兩排小字還寫上「傳統美味，尊循谷法」(圖翻攝自/爆廢公社)

有網友則猜測會用「尊循谷法」，可能是老闆是上谷歌查的作法，之後也有知情網友透露，老闆的朋友表示「真的是谷歌來的方法」。許多網友笑翻表示「再過99年，我們就是百年老店了」、「為了證明會有三代，先把小孩、孫子交出來」、「第三代出來了嗎？」、「笑到並軌，這個有梗」、「做人一定要這麼老實嗎？」、「此篇不能沉…150年後看看還在不在」。