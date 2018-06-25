洗澡遭針織比基尼背叛露點？正妹「上空」直播澄清

2018年06月25日 12:34 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

網路上一名直播主21日穿著「針織比基尼」在浴室直播，沒想卻因為動作太大疑似露點，讓不少人驚呼「現在直播都要玩這麼大嗎？」沒想到數日後她又開直播，澄清當天「有貼胸貼」，但此次直播過程仍頻頻賣弄性感，引起不少網友狂酸「只會賣弄身體」。

「看來今天要好好的教大家如何分辨『露點』還是『露胸貼』」女直播主這回不穿針織比基尼直播洗澡，改穿粉紅性感低胸睡衣，針對日前的「露點」疑雲，在昨（24日）深夜做出回應，直播一開始她便開門見山的說「今天不會洗澡，因為我已經洗好了」語畢立刻半褪罩衫，嗲聲嗲氣的講述一整天的行程。

正妹直播尺度之大，讓人不敢直視。（圖／翻攝自Pretty girl live粉絲專頁）

直播過程中，女直播主還播放音樂，在床上性感熱舞，甚至雙腿大開背對著鏡頭扭腰擺臀，丁字褲私密部位在半透明的睡衣下若隱若現，此外，她還不惜背部全裸「上空」入鏡，直言觀看人數「起碼要破2萬，才值得我轉正面」，不過一轉身被發現有穿NU Bra。

她也多次澄清，上一次針織比基尼直播有貼胸貼，並拿胸貼對著鏡頭示範，「就是有貼這裡！」強調「不知道胸貼，大家都要說露點，你們不相信我也沒差，反正清者自清。」

不過這段直播，卻湧來不少網友批評，「只能賣弄身體，把自己變廉價，太物化！丟臉」、「自重一點吧！」；對此她則不甘示弱地回嗆「既然丟臉，你們怎麼還看得下去？只會打字躲在後面，才是不敢面對的人吧！我是直播，不是A片，我們只是娛樂！」