超商兼職和正職領一樣？網揭「魔鬼藏在細節裡」

2018年06月25日 13:17 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣超商商品齊全、服務多樣化，密集度全球第2，不過一名網友日前到超商購物時卻發現，正職人員的薪水試算下來竟跟兼職人員差不多，讓他不禁感嘆「最需要負責任的正職，價值不過跟PT工讀一樣而已！」

原PO透露，近日到美廉社購物時，剛好注意到門口有貼徵人告示，發現全職店員起薪25K，計時人員時薪140元，他以此推算若是140元*8小時*22天，那麼拿到的薪水為24,640元，幾乎是正職的薪水，「這變成雇主在傳達一個訊息，最需要負責任的正職，價值不過跟PT工讀一樣而已」。

原PO認為，工讀基本薪資近年來大概漲了50%，反觀正職實際薪資卻幾乎沒動，「以後大概會變成50%的人，必須要輪流去搶80%的計時工作吧。」

貼文一出引起網友熱議，紛紛留言回應「很多基層的薪水，換算成時薪比PT還不如」、「加班費來說好惹，月薪的基層都是以底薪去算的，底薪就更不如PT了」。

不過也有網友反駁，「你是不是誤會什麼了？兼職計時人員沒有保證時數多少，有些店鋪就是讓兼職人員補正職人員休假時的人力缺額，或是針對某些銷售活動來客數增加、或大量進貨物的時候才排兼職計時人員上班，所以不大可能會上滿22天。偷偷說，其實老闆也比較喜歡1～2正職＋數兼職的雇用情形，因為勞健保計時人員是11K的級距，超級便宜。」