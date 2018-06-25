要求少冰被超跩店家嗆「不然不要買」 在地人：完全沒喝過

木瓜牛奶示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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現代人買飲料總會依照個人口味，向店家提出自己的要求，許多飲料店也越來越像「客製化」。屏東有一名男子在網路上抱怨，提到自己的媽媽帶他的兒子去買木瓜牛奶，想要少冰還說沒有滿杯沒關係，店家卻嗆「要買就買不然就不要買」；沒想到有在地人跳出來爆料，「完全沒喝過」、「這間只有遊客會去買」。

一名男網友上網抱怨，家人去買木瓜牛奶卻受氣，讓他超火大。 一名男網友上網抱怨，家人去買木瓜牛奶卻受氣，讓他超火大。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

昨(24)日晚上一名來自屏東的男網友在臉書社團抱怨，他的媽媽傍晚帶著他的兒子去潮州一間專賣木瓜牛奶的店家消費，他們麻煩店家「冰塊少一點(沒有滿杯沒關係)」，店家居然回說「要買就買不然就不要買，不缺你們這種客人」，甚至還揮手要他們不要來買。

原PO不懂店家為什麼可以用這種口氣對待顧客，後來也聽聞有其他外地遊客也曾受氣，讓他氣得痛批，「應該掛個紅布條『要喝自己回家做，本店屬於工廠化木瓜牛奶，只做單一口味，不做客製化飲品，謝謝』」。

有不少在地網友跳出來爆料，表示這間店家態度不好早已經是眾所皆知。 有不少在地網友跳出來爆料，表示這間店家態度不好早已經是眾所皆知。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

許多網友看到原PO家人買木瓜牛奶受氣的經驗，也跟著痛斥店家態度差，還有在地人跳出來爆料，「喝過一次覺得還好，店家態度真的沒有很好」、「我是在地人完全沒喝過這家」、「這間好像只有遊客會去買」、「10幾年前很好喝…現在已經走味了這間」、「可能因為老店，生意做很穩了，沒在怕的！以錢去買都排隊，現在已經好幾年沒去買了」。

不過，有一些網友出面緩頰，「其實他說了也沒錯，有些果汁含冰塊都調好，你要少冰塊他會變很少，等等是不是您們會覺得他偷工減料」、「會不會是少冰容易變質？木瓜對溫度很敏感」、「退了冰口味會完全不同」。

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