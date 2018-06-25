華山分屍》兇嫌為何冰存雙乳？精神科醫師揭3大關鍵

涉嫌殺害高姓女子的嫌犯陳男（見圖），18日晚間移送台北地檢署偵訊。（方濬哲攝）

友善列印
／綜合報導

台北市華山分屍案，兇嫌陳伯謙殺害分屍高姓女學員，還用利刃割下死者雙乳保存收藏，變態行徑讓人駭然。對此，書田醫院精神科主任醫師江漢光點出3大關鍵，「這樣的行為最明顯的，就是對女性的『佔有慾』，覺得這個地方是特殊的，對男人來講是最有吸引力的，也是最象徵的，如果拿下這個的話，就代表拿下她整個人。」

根據《蘋果》報導，江漢光指出，陳柏謙之所以割下女學員乳房冰存，是因為乳房對男人來說最有吸引力，也是最具象徵性的，「如果拿下這個的話，就代表拿下她整個人」。

割乳除了佔有慾之外，也有宣示意味，「這個拿下來的就是我的，我就是要這個東西，妳不給我對不對？我就要！而且我已經拿下了！」；另外，此舉同樣帶有羞辱死者的用意，「妳不給我，我就給妳好看，很多人都這樣，敬酒不吃吃罰酒。」

華山案招魂 妹淚喚姊回家 搜救犬「林志玲」曾進入草屋內找尋高女下落。（取自搜救犬-林志玲遊俠臉書）

江漢光強調，諸如陳柏謙之類的兇嫌，大多數都有一些精神人格的特質，特質多半包含情緒性的疾患，所以才會在短時間內逞凶，「包括衝動控制力的障礙，包含有一些反社會人格型態，或者有一些邊緣型的人格特質」。

江漢光指出，這類人具有以下幾點特徵，像是「很不能忍受挫折、不能忍受別人聽不去的話，也不能接受對方有一點點他所不能容忍的態度」。

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