好市多奧客多？害男子買鞋拿到「2支左腳」 網笑歪：有另一位苦主

好市多奧客多？害男子買鞋拿到「2支左腳」 網笑歪：有另一位苦主(圖/ 翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

友善列印

美式大賣場好市多常常推出各種熱門商品掀起搶購風潮，或是祭出超優惠價格造成人山人海的景象，但也因此出現一些沒品奧客，讓不少人深受其害。日前有民眾到好市多買鞋，回家拆開後發現得到「2支左腳」，害他只能無奈再跑一趟好市多退換貨。

有一名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享自己遇到的超無言經驗，他日前到好市多買一雙有優惠的勃肯鞋，但結帳前沒有先打開檢查，回到家開箱試穿才發現，「原本應為左右腳各一，現在兩邊都是左腳」，讓他無奈地說，「晚上再拿去好市多退換貨了」。

其他網友看到原PO的「2支左腳」，認為好市多真的充斥不少奧客，「真的很討厭亂放的人」、「百分之90是客人亂放，好市多很多這種沒品的」、「應該是顧客是穿裝錯吧」、「很多人沒有道德心，試穿後隨便亂放，才會這樣」、「很多人在試鞋很沒水準，遇過幾次真的很無言」。

沒想到真的有一名網友跳出來回應，表示他拿到的是2支右腳。 沒想到真的有一名網友跳出來回應，表示他拿到的是2支右腳。(圖/ 翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

還有不少人卻留言大歪樓，「再去找一盒兩支都是右腳的，買回來就有兩雙可以穿」、「有人跟你一樣懊惱，他是兩支右腳」、「退貨的時候剛好遇到拿兩支右腳來退貨的客人」、「逆向思考！一定有另一個人跟你一樣！在一起？」；沒想到真的一名網友跳出來說「我是兩支右腳」，並附上鞋子的照片，讓網友笑說「在一起在一起」、「不用退貨了，你們交換就好了」。

網購夢幻系床單！到貨開箱她崩... 餐餐都驚喜！廚房罐頭全被小孩...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。