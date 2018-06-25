好市多奧客多？害男子買鞋拿到「2支左腳」 網笑歪：有另一位苦主

2018年06月25日 15:34 邱柏玟

美式大賣場好市多常常推出各種熱門商品掀起搶購風潮，或是祭出超優惠價格造成人山人海的景象，但也因此出現一些沒品奧客，讓不少人深受其害。日前有民眾到好市多買鞋，回家拆開後發現得到「2支左腳」，害他只能無奈再跑一趟好市多退換貨。

有一名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享自己遇到的超無言經驗，他日前到好市多買一雙有優惠的勃肯鞋，但結帳前沒有先打開檢查，回到家開箱試穿才發現，「原本應為左右腳各一，現在兩邊都是左腳」，讓他無奈地說，「晚上再拿去好市多退換貨了」。

其他網友看到原PO的「2支左腳」，認為好市多真的充斥不少奧客，「真的很討厭亂放的人」、「百分之90是客人亂放，好市多很多這種沒品的」、「應該是顧客是穿裝錯吧」、「很多人沒有道德心，試穿後隨便亂放，才會這樣」、「很多人在試鞋很沒水準，遇過幾次真的很無言」。

沒想到真的有一名網友跳出來回應，表示他拿到的是2支右腳。(圖/ 翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

還有不少人卻留言大歪樓，「再去找一盒兩支都是右腳的，買回來就有兩雙可以穿」、「有人跟你一樣懊惱，他是兩支右腳」、「退貨的時候剛好遇到拿兩支右腳來退貨的客人」、「逆向思考！一定有另一個人跟你一樣！在一起？」；沒想到真的一名網友跳出來說「我是兩支右腳」，並附上鞋子的照片，讓網友笑說「在一起在一起」、「不用退貨了，你們交換就好了」。