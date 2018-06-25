向女兒借1.4萬沒還！不孝女扯母頭髮 當街狂毆逼還錢

向女兒借1.4萬沒還！不孝女扯母頭髮 當街狂毆逼還錢(圖翻攝自推特)

友善列印
/綜合報導

父母不辭辛勞的養育孩子，未曾要求過回報，做孩子更應該懂得孝順父母。大陸山西省陽泉市一名年約30歲的女子，疑似因不滿母親欠她3000元人民幣(約新台幣1.4萬)，竟當街拉扯母親的頭髮，甚至拖到馬路上毆打，期間路人看不下去出言阻止，豈料女子不但沒有罷手，還怒嗆「關你屁事」。

影片中，一名短髮女子拉著另一名婦人的頭髮，將她往馬路上拖去，期間甚至用拳頭揍對方的頭，可以看見老婦人相當的痛，眾人看了趕緊上前阻止，但毆人的女子不但沒有停止，甚至回嗆「關你屁事」，並對婦人怒吼「欠債還錢天經地義」，老婦人一度要爬起來，但女子仍不斷逼問「要不要還錢？」。

沒想到在眾人詢問下，得知兩人竟是是母女關係，一旁的阿伯聽聞氣得說「父母生養孩子也不容易」，但女子仍不理會，反而嗆「放你媽個屁」，最後兩名阿伯看不下去，甚至出腳踢飛女子，眾人也向前朝她狂毆。據了解，婦人因5年前向女兒借3000元，供兒子結婚，沒想到家裡經濟狀況越來越差，一直沒辦法還錢，才演變出這起鬧劇，目前警方已介入調查。

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