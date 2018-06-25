以色列教徒「拒女色」閉眼登機還要求鄰座女性走人

2018年06月25日 17:10 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

以色列航空（El Al Israel Airlines）日前遇到4名哈雷迪猶太教（Haredi Judaism）教徒在登機時，因為拒絕看見女人，不僅全程緊閉雙眼，還要求機組人員將坐在身旁的女子移位，儘管此舉引起機上乘客不滿，但他們拒絕妥協，飛機最後延誤1.5小時才起飛。

根據以色列媒體《Ynetnews》報導，以色列藝人 Khen Rotem 21日晚間6時搭乘一架從紐約飛往特拉維夫的班機時，目睹4名哈雷迪猶太教閉著眼睛，在同行友人協助下牽著手登機，並以教義為由，拒絕坐在女性旁邊，要求對方移位，在飛行途中也維持閉眼狀態。Khen Rotem 事後將這段過程PO在臉書上分享。

「如果你們現在不坐下，那就下飛機。」 Khen Rotem 表示，機組人員曾試著與教徒協商，甚至為了這件事，在出入通道跑上跑下一個多小時，但對方拒絕妥協，機組人員出於無奈之下只好請女性乘客換位子，但遭移位的女性乘客並未獲得升等或其他補償，依然坐在經濟艙，其餘機上乘客則對此感到驚訝、噁心。

Khen Rotem 抱怨，正當航空公司忙著處理神學、個人信仰和公共秩序的衝突時，其餘班機早已起飛，質疑航空公司沒有處理這類事件的危機能力。對此，以色列航空表示，航空公司嚴格禁止任何歧視，機組人員會盡力為不同乘客提供多樣化服務。

哈雷迪猶太教也被稱作「極端正統猶太教」，是猶太教正統派中最保守的一支，最大的男性外觀特徵為黑色高帽、濃密的鬍鬚和黑色的外衣，對於男女之防非常堅持，也不主動與非教徒互動和交談，生活作息嚴守猶太律法。