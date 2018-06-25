買房花孩子錢就好？他嘆養4兒壓力大 長大給點回饋很正常

2018年06月25日 18:23 邱柏玟

台灣的高房價讓許多人望塵莫及，想買房卻買不起。日前有兩個朋友在討論買房子的事情，其中一名育有4名小孩的爸爸表示將來會買房，但直言「買房子花孩子的錢就好」，更認為辛苦養大小孩應該要有點回饋；該名爸爸的一席話讓朋友大怒，痛批「有夠自私的父母」。

昨(24)日一名網友在臉書社團分享他跟朋友聊買房的問題，他好奇問對方「你都不打算買房子喔？」，他的朋友是一名有4個孩子的爸爸，看到他的疑問也直接答覆「當然會(買房)啊，暫時養小孩壓力大」，但他接著說，「把這4個孩子養大成人之後再叫他們一個人每個月貢獻8000回家，這樣一個月就有32000了」。

網友分享他的友人對於買房的看法，引起網友熱議。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

該名朋友繼續說出自己的看法，「買房子花孩子的錢就好，現在先租屋把生活品質顧好」，而且他覺得自己和老婆死後，房子也是孩子們繼承。原PO聽完對方的答案，馬上吐槽「當你小孩真倒楣」，但對方卻不以為意地說，「養孩子是不用叫孩子給點回饋膩」。

原PO聽完朋友「買房花孩子錢」的想法很憤怒，他覺得自己買不起房子為什麼要連累小孩，「孩子無法選擇父母跟環境，父母可以選擇自己生幾個」，氣得痛罵他的朋友根本是「自私的父母」。

兩人的對話意外引起網友熱烈討論，有一派網友認同原PO的看法，「如果是用以後要小孩回報自己的想法來生小孩，真的乾脆就不要生了」、「恐龍父母，只想享樂，到時老無所終」、「別想了，什麼時候還養兒防老，你小孩沒啃老舊該偷笑了」。

不過，有另一派網友覺得原PO朋友的想法沒有什麼問題，「要養四個孩子還要買房，你朋友說這樣我是覺得合情合理」、「他要養四個也是花很多錢了啊，就算到時候要小孩給，我覺得也不多啊而且很合理啊」、「養4個比買房子還貴」、「爸媽養你們四個，一個月也不只花8000吧！」、「養小孩8000還算少了，而且父母養你你不用回報他是嗎」。