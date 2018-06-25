2018年06月25日 21:03 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

爬行魔鬼！仙人掌神似毛毛蟲 竟能自行移動「穿越沙漠」(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

許多人都知道種植仙人掌不需要花太多時間照顧，沒想到有仙人掌不用被照料，還能自行移動跟「無限複製」！墨西哥有一種罕見的仙人掌「新綠柱屬毛蟲(Stenocereus eruca)」，更被稱為「爬行的魔鬼」，因為它們會隨著時間自行無性繁殖，長時間下來還能「穿越沙漠」，而外型還與毛毛蟲相當類似。

綜合外媒報導，新綠柱屬毛蟲仙人掌是生長在墨西哥西北部南下加利福尼亞州(簡稱南下加州)，它們與大多數常見的仙人掌不同，並非垂直向天空生長，而是呈現平躺於地面上，僅有尖端有抬起向上，所以外型神似在地上爬的毛毛蟲。

這種仙人掌還有一個綽號，被稱為「爬行的魔鬼」，因為在南下加州涼爽的海洋氣候中，它們每年以高達2英呎(約60公分)的速度生長；若是在乾燥的氣候下，生長素率則會大幅下降到每10年只長2英呎(約60公分)。而爬行的魔鬼通常是許多莖聚集在一起，形成壯觀的景象。

爬行的魔鬼是平行於地面上發育，莖會向著生長端紮根，當利用沙土固定後，舊幹會腐爛或枯萎，進而成為新莖的肥料，儘管它們缺乏花粉或蜂蜜等傳播媒介，仍能自行「複製」進行無性繁殖。也因為這樣的過程，讓它得以慢慢移動「穿越沙漠」，被稱為世界上唯一已知「會移動」的仙人掌。

而它們在沒有人為破壞的狀況下，壽命高達百歲，但它們特殊的習性及生長模式，也因此被列入墨西哥瀕危植物名單中；以現今快絕種的狀況下，它們已不如以往能穿越沙漠，可能連南下加州普遍的沿海沙質都難以活下去。