夢見老公偷吃！隔天夫忘帶手機 她驚見人妻傳鹹溼對話

夢見老公偷吃！隔天夫忘帶手機 她驚見人妻傳鹹溼對話(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

許多人常說「女人的第六感很準」，真得是這樣嗎？最近一名女網友夢見丈夫在外偷，恰好有一天老公忘記帶手機，原本基於信任不看對方手機，但當天她卻直覺不對勁，沒想到卻發現他與人妻的鹹溼對話，讓女網友崩潰表示「什麼叫做好奇心殺死貓…我今天懂了！」。

一名女網友在《爆怨公社》寫下「什麼叫做好奇心殺死貓…我今天懂了！」，提到她與丈夫結婚7年，由於基於信任對方，因此未曾看過對方的手機內容，直到一日老公忘記帶手機出門，恰好又有人傳訊息給他，女網友直覺有詭便點開查看，豈料卻看見他調戲人妻的對話內容。

人夫隱藏已婚身分，與人妻傳曖昧訊息(圖翻攝自/爆怨公社) 人夫隱藏已婚身分，與人妻傳曖昧訊息(圖翻攝自/爆怨公社)

原PO崩潰表示「我只能說女人的第六感真可怕...昨天做夢，夢到他在外面亂來…今天就讓我發現了」，對話中男子疑似隱瞞已婚身分，不斷邀約人妻至汽車旅館開房間，甚至喊著「以後一起洗」、「妳是我的女人」、「不管，我認定妳了」、「剃毛」等話。

人夫隱藏已婚身分，與人妻傳曖昧訊息(圖翻攝自/爆怨公社) 人夫隱藏已婚身分，與人妻傳曖昧訊息(圖翻攝自/爆怨公社)

此文PO出後，許多人認為男方問題較大「看起來男的問題最大，隱瞞已婚身分，一直想找機會約炮」、「內容感覺是你老公主動去追她的」。之後原PO也提到，其實這兩人持續好幾個月曖昧，期間也不斷互相邀約，不過他僅截老公較關鍵的對話，「我八點多時已經傳給渣男了，他只回我說他有重要的事，別亂吃醋，就出門囉！」。

人夫隱藏已婚身分，與人妻傳曖昧訊息(圖翻攝自/爆怨公社) 人夫隱藏已婚身分，與人妻傳曖昧訊息(圖翻攝自/爆怨公社)

網友留言表示「女人第六感一旦來臨，都比愛因斯坦聰明」、「女人的第六感真的很神奇」、「把持不住的是妳老公，有了證據，早早放生展開你的新生活吧！」，還有人則說「先不動聲色，把存款先都轉走，把車子、房子過戶好，你的衣服打包好，那天老公上班時，轉頭離家，然後你將截圖傳給他，順便告訴他，你不回家了！就是殺他個措手不及！」。

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