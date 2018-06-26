交往7年女友想婚他拒絕！分手2個月後悔 下跪求婚結局超糗

交往7年女友想婚他拒絕！分手2個月後悔 下跪求婚結局超糗(圖翻攝自微博/最全熱門排行榜)

友善列印
/綜合報導

男女想婚的時間點不同，若是兩人未達到共識，很有可能造成分手。大陸一對情侶從學生時期開始交往，已在一起7年，女方因想在30歲前結婚，但男方卻不願意，兩人也因此分手，沒想到2個月後，男方感到後悔，因此精心準備求婚喬段，沒想到女方已鐵了心，看見前男友下跪求婚，她不但不感動，反而扭頭走人。

微博瘋傳一段求婚失敗的影片，並寫下「他們在一起七年了，男孩不想結婚女孩才跟他分手的，分手2個月來求婚，拒絕了」，內容是一名正妹表情顯現不悅，前面則跪著一名男子，疑似正在向她求婚，但正妹不僅不領情，反而拉著一旁的朋友離開現場，留下男子尷尬的跪在地上，與錯愕的群眾。

據了解，這對情侶已在一起7年，女方原本想在30歲前結婚，但男方疑似不想太早結婚，因此拒絕還與女友分手，沒想到2個月後，男方感到後悔，想要追回前女友，因此精心策劃這段求婚喬段，期間還拿出鑽戒與鮮花下跪求婚，希望對方回到他身邊，但女方卻已傷透了心，最後拒絕並離開，現場民眾傻眼的說「那麼絕情啊」。

不過許多網友則表示「錯過就是錯過了，回不去便是再也無法回頭了」、「為什麼說女孩絕情啊！憑什麼男的說不結就不結，說結婚就結婚，女孩拒絕的權利都沒了」、「不是絕情，是那男的自己自找的，在一起七年女孩想給你結婚不對嗎？男的不想結婚那女孩放手有什麼不對？分手兩個月了你來找她說結婚吧，你把女孩當猴耍呢？」。

影片由此觀看
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