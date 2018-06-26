2018年06月26日 10:53 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

加油站員工找錢碰到女客手慘遭投訴 他委屈：人醜性騷擾？(影片來源/爆怨公社)

店員找零難免會碰到客人的手，但卻有人因此被投訴「性騷擾」。一名加油站男員工PO文抱怨，日前替一名女騎士加油，期間因不想讓零錢掉落，便用雙手捧零錢給對方，豈料女騎士碰到他的手後趕緊甩開，之後甚至投訴他性騷擾，讓他滿腹委屈的表示「難道是人帥真好，人醜性騷擾嗎？」。

一名加油站員工在《爆怨公社》難過的表示「交予金錢的時候，有碰到客人的手，被投訴以後現在公司要求我自動解職，有人可以告訴我應該怎麼做？或是怎麼心裡調適比較好呢？」，影片中一名女騎士來加油，接著等待找錢與發票，由於客人眾多，找錢時經常會不小心掉落，因此男員工雙手捧著零錢，遞給女騎士。

豈料這個舉動，卻不小心碰觸到女騎士的手，僅僅1秒的時間，她趕緊將手甩開，零錢甚至散落一地，而男員工也彎腰幫忙撿，隨後女騎士便騎車離開，之後對方卻向業者投訴性騷擾，他一個好心的動作卻遭誤解，讓他相當難過並表示，對方若是感覺不舒服，可以立即反應，他在當下也會道歉。

加油站男員工對此感到相當難過，委屈的在《爆怨公社》PO文(圖翻攝自/《爆怨公社》)

而現在公司卻要求他自動解職，讓他感到相當委屈「發生後我憤怒、無奈，一度真的想自殺！還好理智保護了我，因為我不想帶著這個屈辱死去」，最後也不想繼續待在這間公司，自己也申請離職「反正這公司我也不想待了，我只想清白的活著」、「人帥真好，人醜性騷擾，這句話我明白了」。

根據《東森新聞雲》報導，業者表示，站長可能認為事情還尚未解決，因此先讓員工休息幾日，並未要求他離職，更透露因女騎士投訴提到，不希望在加油站看見此員工，目前內部仍在討論該如何解決。許多網友則為他打抱不平「看了好幾次，看不出來哪裡算是性騷擾？」、「你沒有錯！還主動幫忙拉車，主管問題也很大，照這樣是不是找錢都要丟在地上？」。