他們的故事不該遺忘！單信瑜：八仙事件是場「不對稱」災害

2018年06月26日 11:59 李珮雲 ／綜合整理；結痂週記／時報出版 ／綜合整理；結痂週記／時報出版

2015年6月27日，發生了臺灣史上最巨大的公安事件：「八仙塵燃事件」。這場災害，造成15位年輕生命逝去，484名傷患身上留下坑坑疤疤的火痕。

交通大學土木工程系副教授單信瑜強調，八仙事件不是一場事先預知的高風險活動，其參加人數遠不及臺北市的跨年活動，風險不如鹽水蜂炮、炸寒單或大甲媽祖遶境等大型活動，然而所造成的傷亡人數卻遠比2018年2月6日花蓮地震更嚴重，所以這是一場「不對稱性」災害。

《結痂週記》紀錄8位傷友在事件發生後的復健心路過程：

就讀臺大心理研究所的簡苑玲，總燒傷面積高達75％，即便如此，她仍保持樂觀，「我很幸運，沒有傷到臉，也沒有截肢。」然而事件發生後，她與其他傷友一樣，承受社會大眾給予的負面標籤：「貪玩享樂」，即便在這之前，她每日在繁重的課業與打工生活中掙扎，沒想到一晚的放鬆，換來的竟是無情的火吻與社會批判。

楊芷凌回憶事發當晚仍驚懼：「沒去過十八層地獄，但我想那就是十八層地獄了。」復健之路滿是荊棘，她仍試著與傷疤共存，甚至還幫傷疤取名，她直言，這是一場跟自己的戰爭。

身為家中長女的羅雁婷，也是大學第一次出遊就遭遇意外，與她同行的友人，甚至喪失生育能力，透過家人的支持與繪畫，才得以支撐。

此外，家住花蓮的陳依欣，傷後全家一起投入復健，訪談中也突顯東部醫療與復健資源的不足。

生日當天遭受火吻的鄭伃均，在傷後飽受失眠之苦，九個月來不曾睡過一夜好覺。

愛運動的林祺育與好友六人歷經火劫，好不容易從鬼門關救回，然而他的好友卻不幸罹難，事發過後的第一個新年，他為自己與好友們許下的願望是：「新的一年，你們一個都不能少。」

懷抱廚師夢的張承騏說，社會大眾將八仙受難者看成一個群體，當電視台出現一個八仙傷友吸毒被逮的新聞時，所有八仙傷友均得承受社會的負面觀感，卻忘了這些傷友每個人都是獨立的個體。

而個性堅強的詹閎鈞在事件後總是淡然面對，但背後其實是基於「比下有餘」的自我釋懷。

本文摘自，時報出版《結痂週記》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！