駐史瓦帝尼大使驚傳中風 前駐外大使：民進黨刻意與陸衝撞 累死認真外交官

2018年06月26日 13:30 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣駐史瓦帝尼（史瓦濟蘭）大使陳經銓驚傳中風，資深媒體人周玉蔻在《放言科技傳媒》專欄撰文指出，駐史國友人告知台北外交界好友說陳經銓狀況不佳，入住加護病房後以管餵食及注射讓他睡覺減少傷害，至少睡三天。

「今天早上去看他（陳經銓）都沒反應了。現在先保住性命，今天又照斷層確定壞死部分很大，左腦大多不行，可能語言、記憶都會影響，右腦ok。…這裡醫療設備、醫生不足」周玉蔻撰文表示，外交部已獲報大使住院消息，並要求外館協助陳經銓各項醫療照䕶。

4月17日，蔡英文總統（左1）訪問非洲友邦史瓦帝尼，接受國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ，右）贈勳並簽署聯合公報。（總統府提供）

甫於今年4月改國號為「史瓦帝尼」（eSwatini）的非洲國家史瓦濟蘭，是台灣在非洲唯一的邦交國。周玉寇提到，面種中共當局頻頻招手，陳經銓為了維護邦交，身心壓力超負荷，一位前駐外大使，已退休的外交官評論陳大使病重的消息指出，「民進黨刻意與中國大陸衝撞，只有累死認真的外交官」。

對此，外交部發言人李憲章表示，駐史瓦帝尼大使陳經銓推動台史雙邊合作，積極負責，積勞成疾，史王恩史瓦帝三世十分關心陳經銓病情，目前於南非的醫院接受治療中，總統蔡英文表達深摯關切與慰問。