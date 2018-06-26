他花6萬買「打不開」保險櫃！鋸開後撈出鑽石和金磚

他花6萬買「打不開」保險櫃！鋸開後撈出鑽石和金磚(圖翻攝自/youtube/Kill'em)

友善列印
/綜合報導
他花6萬買「打不開」保險櫃！鋸開後撈出鑽石和金磚(影片來源/youtube/Kill'em)

不少人會將貴重的物品，放在保險櫃裡保管，但時間久了有時會忘記東西放在哪，甚至不小心將裝有貴重物的保險櫃丟掉。英國YouTuber斯坦尼蘭（Tom Stanniland），日前在拍賣會上花1500英鎊（約新台幣6萬元），買了一個「打不開」的保險櫃，豈料經過好幾個小時拆解後，從裡面拿出大鑽石與3塊金磚，讓一旁女友尖叫不斷。

YouTuber斯坦尼蘭（Tom Stanniland）經常拍攝挑戰瘋狂冒險的影片，最近他在頻道「Kill’em」上傳一部新影片，他與女友姆恩（Moon）在拍賣會上，花1500英鎊買了一個「打不開」的保險櫃，而他也不清楚裡面到底有什麼，為了一探究竟，斯坦尼蘭試圖用鎚子、噴槍及砂輪機等將其打開，最後好不容易才挖出一個小洞。

他花6萬買「打不開」保險櫃！鋸開後撈出鑽石和金磚 他花6萬買「打不開」保險櫃！鋸開後撈出鑽石和金磚(圖翻攝自/youtube/Kill'em)

隨後斯坦尼蘭將手伸進去撈，先後取出皮夾、戒指、幾張鈔票等，沒想到還有一個咖啡色袋子，裡面竟裝有大小不一的鑽石，接著是三條金磚，幫忙拍攝的女友在一旁興奮不已，目前該影片已累積177萬次觀看。不過，許多網友質疑其影片真實性，認為取出的鑽石與金磚看起來很像道具，也認為影片可能有遭剪接。

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