站務員收到神秘信封裝15萬現金 背後故事有洋蔥！

2018年06月26日 14:28 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

最近南韓地鐵新堂站站務員收到一名陌生女子交付一個神祕的白色信封袋，便匆匆離去，信封上寫著「車錢」和「謝謝」，站務員打開信封驚見有15萬韓元(約新台幣4千元)，和一張手寫信。原來神秘信封是一個「晚了20年的感謝」，背後故事曝光後感動許多人，在網路上造成瘋傳。

綜合韓媒報導，南韓地鐵新堂站站務員在19日中午遇到一名約40歲左右的女子，默默地到站務員辦公室，手上拿了一個白色信封袋並一邊向他們說「辛苦了」，接著說「過去曾有一名站務員幫助過我，但我一直感到很抱歉，讀過信後您們就會瞭解」，她說完後放下信封就匆匆離開，站務員也來不及詢問她的身分。

在神秘女子離開後，站務員打開信封發現裡面裝有15萬韓元(約新台幣4千元)，還有一張手寫信，信上提到她20年前有一天要搭末班車，但身上僅有一張10萬元支票，無法馬上換成現金，不得不向站務員求助；幸運的是，她當時遇到一名相當親切的站務員，聽完她的狀況，主動地問「從地鐵下車還要搭公車嗎」，接著就將地鐵錢和公車錢一併借給女子，讓她能順利回家。

事後她對這名站務員懷有滿滿的感激，也告訴自己一定要還錢，但被忙碌的生活及無法鼓起勇氣等原因影響，讓她就這樣拖了20年的時間，才決定主動帶著信封到地鐵站；女子信上也提到，「時光飛逝，這筆錢雖然無法衡量我的感激之情，至少我提起勇氣來還錢及道謝，我真的很開心」。

站務員收到這封「晚了20年的感恩」，決定將袋中的現金捐給社會福利機構。而信封袋背後的故事曝光後，感動大票網友，更引起熱烈討論及分享，有不少人誇獎站務員樂於助人的態度，也有人覺得神秘女子也很了不起，會記得20年前別人對自己的好，過了20年也主動還錢及道謝。