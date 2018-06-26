長輩旅遊照驚見「六芒星陣」 網友學不來感嘆：真的太難了

2018年06月26日 15:45 邱柏玟

出門旅遊大多時候都會拍照留念，長輩們在一般人印象中都很古板、老套，拍照可能只會比Ya或罰站。最近有一名網友分享一張長輩的旅遊照，他們在鏡頭前大擺「六芒星陣」，引起網友熱烈討論，還有人表示也曾效法，竟感嘆「真的太難了」。

有一名網友在臉書社團分享一張長輩的旅遊照，畫面中看到6名長輩在湖邊擺姿勢大合照，但有別於一般上了年紀的阿姨伯伯，只會看著鏡頭傻笑或是比Ya，6人居然很有架式地擺出「六芒星陣」，讓原PO看了忍不住驚呼，「是要發動召喚獸出來嗎？」

大票網友被長輩「超專業」的合照笑翻，紛紛大讚這群有創意的長輩。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

長輩趣味的旅遊大合照讓網友全笑翻，紛紛留言讚嘆，「長輩就是這麼強，連種姿勢都想得出來」、「我覺得不錯，長輩現在都很會自己找樂子，這樣比較不會無聊啊」、「這…六芒星嗎？太狂了～」、「這要私底下練多久呀」、「其實很有創意跟恥度很高」、「好可愛的長輩」。

還有做過類似動作的網友跳出來表示，「哈哈哈哈去法國的時候，我們也擺了…… 但是真的太難了」，並附上他們一行人「擺陣」的合照，和長輩們超有氣場的照片相比稍嫌「不完美」，但也獲得不少網友讚賞。