交往7年！她瞞男友拜訪未來公婆 正宮開門：你是第三個了

2018年06月26日 16:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

女人與另一半交往好幾年，到了一定年紀就會想結婚，若男方不答應，有時甚至會出招逼迫對方。最近一名網友分享朋友的故事，他的一名女性好友年約30幾歲，雖然曾向交往7年的男友，透露想結婚的念頭，但男方卻頻頻裝傻，最後她想出一招，先至男友家討好未來公婆，沒想到抵達目的地後，才發現自己居然當了小三7年。

一名網友在《wetalk》分享朋友的悽慘愛情故事，提到男女主角交往7年，女方曾放出想結婚的意思，但男方卻始終沒有動靜，由於已邁入30歲後段，因此讓她感到相當心急，於是突發奇想，決定瞞著男友至他家，先去討好他的家人，在未來公婆的說服下，或許有機會能夠與他結婚。

一日女方便帶著禮物至男友家，按門鈴後傳來一個女性的聲音，她趕緊表明身分，而對方則一陣沉默後，才將門打開，進到屋內後她看見一個與她年紀相仿的女性，手中還抱著一個孩子，「帶著警戒心的眼神直盯著我，我很好奇對方的身分，結果對方一開口，整個讓我嚇傻。她說，她是我男友的老婆，已經結婚七年多了」。

一名網友在《wetalk》分享朋友悲慘的愛情故事(圖翻攝自/《wetalk》)

這個晴天霹靂的消息，讓她彷彿失了魂，而眼中不斷盯著對方的無名指上的戒指，最後對方還說出「其實你已經是第三個來登門拜訪的女友了」，讓她的愛人瞬間變渣男。事後到家後男友傳訊息想與她見面，「這通常是我男友想跟我在床上打滾的訊息，但是知道了真相以後，我只覺得噁心」。

之後，女方也未再與男友聯絡，就算他上門找人，也不願意與他有接觸，對方最後才放棄，女主角崩潰的表示「不過現在想想也真得是很扯，我居然在這七年內都沒有懷疑過這個人，到底是他掩飾得太好，還是我太好騙呢...」。許多網友怒斥這種人的行為，不過也有人表示「交往七年可以完全不認識他的父母？七年也完全不露任何蛛絲馬跡？這個也是讓人醉了…」。