遲到2分鐘遭罰吃10碗泡麵 高校妹送醫老師辯：嚇嚇她

遲到2分鐘遭罰吃10碗泡麵 高校妹送醫老師辯：嚇嚇她(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

求學時期上課遲到通常會被處罰，不外乎就是罰站、罰寫或罰一點小錢，讓學生知道錯了下次別再犯。大陸一所高工傳出一名超嚴格的老師，遇到3名為了吃早餐遲到2分鐘的學生，竟罰他們一人吃10碗泡麵；有一名女高中生泡麵沒吃完就嚴重腹痛，緊急送醫治療，但校方只說「班有班規」，認為他們是按規定辦事。

綜合陸媒報導，20日大陸昆明高級技工學校的一名李姓女同學和兩名同學上課前吃早餐，因此不小心遲到2分鐘，張姓班導師得知3人為了吃所以遲到，就決定處罰3人繼續吃，「既然那麼愛吃早點，就一人吃10桶泡麵吧」；沒想到張老師還要3人自己花錢，請同學買來30碗泡麵。

李女和2名同學從早上開始「受罰」，吃到中午已經吃不太下，張老師便讓她們先回宿舍休息，「下午再繼續吃」，但李女回宿舍就已經開始嘔吐，身體出現嚴重不適。下午3人又回學校繼續「受罰」，過程中張老師還笑著替她們拍照，並譏笑「(吃完的泡麵碗疊成)三角形，多好看」。

李姓女同學吃下8碗泡麵導致腹痛不適，送醫後張老師還辯稱「只是嚇嚇她們」。 李姓女同學吃下8碗泡麵導致腹痛不適，送醫後張老師還辯稱「只是嚇嚇她們」。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

直到李女吃下第8碗泡麵後，出現胃痛、噁心、胃脹及想吐的症狀，被緊急送醫，接受診斷後，醫師先用藥治療，若李女病情沒改善，可能得照胃鏡檢查。李女和同學因為遲到2分鐘被處罰的事情曝光，張老師卻辯稱「只是嚇嚇她們，讓她們別再遲到」，她還說李女醫療費是她出錢，完全不覺得自己的處罰方式有問題；而該校校長對此也冷淡地表示，「校有校規，班有班規，我們按規定辦事」。

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