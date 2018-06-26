爸爸手滑傳鹹濕繩縛照 女兒裝傻神回「打不開欸」

爸爸手滑傳鹹濕繩縛照 女兒裝傻神回「打不開欸」（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

友善列印
／綜合報導

地方的爸爸們小心錯頻了！一名女網友在網路上分享爸爸的糗事，透露日前收到爸爸傳來的照片，沒想到一看竟然是重口味的鹹濕截圖，面對爸爸事後緊張地探詢，女兒貼心裝傻回應「打不開欸」讓爸爸有台階下，完美化解父女倆的尷尬，此舉也讓網友大讚「女兒反應很可愛。」

原PO今（26日）在臉書社團《爆廢公社》上傳兩張對話截圖，只見爸爸傳來了數張鹹濕的女優繩縛照，事隔近12小時後才連忙傳訊說「傳錯了」，不過女兒為了避免尷尬，貼心回應說「看不到耶，你傳什麼，網路打不開」，才讓爸爸鬆了一口氣，甚至大開玩笑表示「您差點成了千萬富翁，但還有機會」佯裝是傳訊自己未談成的大案子，不過不久後A圖全被收回了。

此舉也讓女兒笑說「阿爸應該是很焦慮的問朋友怎麼辦…很想問他什麼是成熟的案」原PO也不忘提醒「各位爸爸小心別錯頻了啊啊啊」；貼文一出笑翻一票網友，「阿爸慌張到一個不行」、「阿霸母湯唷」、「原來爸爸是老司機」、「地方爸爸的口味是繩縛系」。

不過此文也釣出不少「苦主」分享經驗談，「我老爸好像也把肉片傳去家族群組」、「我阿公也這樣過，差點笑死」、「讓我想到我國中的時候我爸用我的電腦看色情網站被我抓包，網頁還關不掉，他還拜託我不要跟奶奶講」。

文章來源：Facebook/爆廢公社

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