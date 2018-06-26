第六感超靈！女大生預感醉男有危險 下一秒跳鐵軌救人

2018年06月26日 17:41 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有時候一些人的第六感靈到不可思議！不久前日本一處無人駐守的火車站，有一名女大學生在月台與一名酒醉男子擦肩而過，突然覺得對方「可能有危險」，沒想到一回頭對方真的不幸落軌，所幸她及時跳軌救人，揹著男子奔離危險的鐵軌；日前女大生還獲頒感謝狀，但她也只是笑說，「對方沒事真是太好了」。

綜合日媒報導，事發於5月13日晚上10點半左右，就讀大阪大學的金崎真衣是該校女籃隊長，她與母親在葛城市近鐵二上神社口站月台準備搭車，有一名71歲的男子經過她身旁，真衣察覺到對方腳步凌亂、渾身酒味，便向母親說「老爺爺可能有危險」。

金崎真衣(前排坐者左三藍衣女)是女籃籃球隊隊長。(圖/ 翻攝自推特@大阪大谷大學女子籃球俱樂部)

果不其然，當她與母親說完話，回頭一看就發現對方從月台墜落鐵軌，因為該車站沒有站務員駐守，當下也沒有什麼乘客能出手幫忙，真衣直接跳下鐵軌救人，並且揹著老爺爺朝平交道狂奔，離開危險的鐵軌上；而該名醉醺醺的爺爺僅肋骨骨折，沒有生命危險。

金崎真衣身高才162公分，雖然是隊長但在社團內算是嬌小的類型，酒醉男的體型其實跟她差不多，她也提到，「儘管對自己體力有自信，但當時揹著老爺爺跑還是很累」。日前真衣也獲頒感謝狀，褒揚她勇敢救人的行徑。