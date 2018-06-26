13歲少女遭慫恿「抽一根菸」 慘被2男性侵奪初夜

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

不熟的朋友請飲料別亂喝，現在連請抽菸也不能亂抽！新加坡有一名13歲少女離家出走後，認識一名18歲少年就火速墜入愛河，之後少年的朋友邀請兩人到家裡玩，在家中朋友拿出捲菸請少女抽，沒多久就昏倒遭到2男性侵。這起性侵案原本要於昨日開庭判刑，但因故延至一個月後。

據新加坡《聯合早報》報導，在2016年10月6日，當時年僅13歲的少女離家出走，因為朋友的介紹下，認識一名18歲少年，兩人看對眼後，迅速發展成情侶關係；她的男友喜歡踢球，因此也認識了一群愛踢球的朋友。

在2016年10月12日她們一群人踢球後，其中一名男性朋友邀請少女和她的男友去他家中過夜，3人在凌晨1點多左右到了朋友家，在臥室中朋友拿出捲菸給少女和男友抽，她抽的時候發現味道與平時的不同，但她沒有起疑心，抽了幾口後就開始暈眩，之後便倒在床上。

豈料，這名男性朋友根本早有預謀，看到少女昏過去後，就唆使少女的男友對她發生性行為，自己隨後跟著加入，2人輪流猥褻並性侵得逞。之後少女清醒離開後，告知家人此事，他們馬上帶著她去報警，少女也難過地表示，「這是我的第一次」。2男被逮後，原本當地法院要於昨日開庭判刑，但因故得順延一個月。

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