很補？餐館調味罐「加料」還會動 網揶揄：店家下重本

很補？餐館調味罐「加料」還會動 網揶揄：店家下重本(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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現在有越來越多外食族，而重口味的人用餐時多少會添加桌上放置的調味料，但這些調味料裡真的都可以食用嗎？最近有民眾出門用餐，在吃飯時想使用桌上調味罐，看到調味粉中有「白芝麻」，仔細端詳才發現是會蠕動的小白蟲，讓他嚇得上網分享勸世；而許多網友也被這些蟲嚇壞，直言「以後不敢用了」。

在畫面中就看到調味罐裡至少有7隻蛆，讓不少人相當驚恐。 在畫面中就看到調味罐裡至少有7隻蛆，讓不少人相當驚恐。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

一名男網友在臉書社團分享一段影片，畫面中疑似在一間餐廳，他手拿著桌上會擺放的調味罐，在罐中的調味粉有白色的小顆粒，看起來像是白芝麻，但下一秒那些白芝麻居然動了起來；仔細瞧才發現那些白芝麻疑似是蛆，而且不只一隻，畫面中看到至少7隻，讓原PO勸世說，「外面的醬料使用前要先詳閱說明書」。

許多網友看完影片都被嚇壞，紛紛表示看到頭皮發麻。 許多網友看完影片都被嚇壞，紛紛表示看到頭皮發麻。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

這段影片馬上造成上千網友不舒服，全被這罐「加料」的調味粉嚇壞，「頭皮發麻」、「我以為是生態箱」、「媽媽你看芝麻會動耶」、「嚇到！保證不添加人工香料與防腐劑…」、「鍬形蟲孵化膩…」、「跟衛生局說… 太噁了」；有網友則認真地表示，「外面的醬罐，都很少在清洗，大多用完直接再添加進去」。

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