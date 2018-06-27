廁所產子「看著他死」再棄屍 狠心媽：不知道爸爸是誰

2018年06月27日 07:00 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大多數人都是媽媽辛苦懷胎十月，才平安地來到這個世界，但有的人就沒有那麼幸運了。最近南韓有一名41歲高齡產婦獨自在廁所產子，生下兒子後在馬桶旁看著他慢慢死去，最後狠心地將他用塑膠袋包裹丟在垃圾桶棄屍；事後狠心媽就醫治療，醫師追問下才揭露這起無情悲劇。

據《韓聯社》報導，這名狠心媽媽在聲色場所工作，先前發現自己懷孕後，卻不知道誰是孩子的父親，但根據當地法律，女性只有在胎兒有嚴重身體缺陷、懷孕過程影響孕婦安危或是遭到強暴懷孕，才能合法墮胎，所以女子才會狠下心，決定生下小孩後再將他遺棄。

女子25日在租屋處廁所裡獨自分娩，在馬桶旁生下兒子後，就眼睜睜在兒子旁邊「等著他死掉」，直到剛誕生的兒子斷氣後，她便拿起塑膠袋包裹屍體，再丟進垃圾桶。但幾天後女子因為分娩後臍帶沒完全脫落，所以前往醫院就醫，醫師覺得情況不對勁，追問後馬上請警方來處理。

後來警方依嬰兒致死和棄屍罪將女子逮捕，但她的精神狀況不穩定，連月子餐都不肯吃；而偵訊時，女子供稱自己在聲色場所工作，不知道孩子的父親到底是誰，才會出此下策，因為自己也養不起小孩。

南韓法律明文規定不能亂墮胎，造成因為特殊原因無法養育子女的女性懷孕後，不能墮胎的關係只能將小孩生下來，但無法扶養小孩的問題，衍生出南韓有嚴重的「棄嬰問題」，當地因此還出現「棄嬰留置箱」制度，避免一些父母將小孩丟棄在深山，或是將其用垃圾袋綑綁致死等狀況；不過，該制度仍帶有爭議，有不少人認為這種制度會造成孤兒人數增加。