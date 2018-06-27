大媽通訊行鬧事「我顧客欸！」 女警一個MOVE被讚爆

大媽通訊行鬧事「我顧客欸！」 女警一個MOVE被讚爆（影片截圖／翻攝YOUTUBE）

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女子大鬧通訊行，慘遭警方壓制（約28分處）上銬（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

宜蘭一名婦人疑似因為新貼的手機保護貼破裂，跑到通訊行要求換新但被拒絕，沒想到婦人竟當場發飆大鬧通訊行，甚至到了天黑打烊仍賴在店裡不走，逼得店家只好報警處理，而在警察抵達現場後，婦人仍不斷大吼「我是顧客欸！」，甚至還動手攻擊警察，逼得女警只好使出一招大外割將婦人壓制上銬，過程全被目擊者用手機錄下。

一位女網友昨（26）日晚間將影片PO上臉書社團「爆料公社」，從影片中可見這名身穿白衣的婦人要求店家換一張新的保護貼給她，但店家以婦人曾用同樣理由換保護貼高達5次，加上婦人是因為自身因素導致保護貼損毀為由，拒絕婦人的要求，但這名婦人疑似是不滿遭到店家拒絕，竟在店裡鬧事直到天黑打烊還賴著不走，逼得店員只好報警處理。

警方在抵達現場後經過一番努力，終於將女子請出店外，沒想到這時婦人卻突然爆走開始一邊大喊「我是顧客欸！」一邊攻擊警察，逼得前來處理的女警只好不斷口頭警告，要求她停止攻擊的行為，否則就要將她逮捕，但婦人仍不斷揮拳，女警眼看勸說無效，只好使出一招大外割將婦人壓制上銬。

影片曝光後先起網友熱議，紛紛留言表示：「女警這壓制好療癒」、「警察姐姐大戰台灣鯛！辛苦了」、「睡前看到療癒片」、「奧客真的無極限」、「警察能夠忍那麼久才動手，真的很不容易」。

太歲頭上動土！劫車劫到休假警...

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