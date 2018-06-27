處處都是眉角 邱進益揭25年前辜汪會談的台前幕後

2018年06月27日 11:07 李珮雲 ／綜合整理；邱進益／時報出版 ／綜合整理；邱進益／時報出版

在辜汪會談的過程中，由於我方談判的策略得當，幾乎所有細節都是由我來主導，對方予以配合。細節之所以重要，因為很多不是問題的問題，在臺灣看來都是問題。譬如雙方代表下榻酒店問題，已如前述。

另外，新加坡政府好意邀請，希望雙方代表抵達的當天，能做東道主宴請雙方，以盡地主之誼；我對新加坡表示，好意只能心領。因為光是宴會時誰先代表致答謝詞，就是問題，更不用提辜汪兩人誰坐第一主位了。

諸如此類的細微之處，我必須處處用心，需要顧慮一般國際談判時不會顧到的部分，因為絕對不能讓臺灣有被矮化的感受。西方人很實際，不似東方人那麼在意面子問題，尤其是中國人。尊卑上下的觀念，經過中國傳統幾千年的傳承，在中國人的觀念中非常重要。

從兩岸談判中也可看出來，雙方的決策、執行過程很不相同。大陸方面，從授權到人事安排都是一條鞭式的，不會有相異的想法。而我們則是幾路人馬，海基會是海基會，陸委會又是陸委會，可說是多頭馬車，且又具有歇斯底里的恐懼症，在心態上就不太平衡。

大陸方面對談判代表幾乎是充分授權；反觀我們則處處受限，陸委會還在立法院全部公布談判的底線，這在全世界談判歷史與經驗中幾乎未曾見過。雖然陸委會必須應付立法院中之民進黨，其壓力之大可想而知，但談判底線必須保持祕密，也不能公開談判過程。陸委會的此種作為非常不可思議。

而我與陸委會的另一個認知上的差異，是海基會成立的宗旨與性質。依照海基會的章程，政府的捐助款約占二分之一左右，其他則為民間捐款。所以我認為基本上海基會是民間單位，只是接受政府委託處理某些特別事務。

在政府委託的事務範圍內，當然應該受政府的指揮與監督，但海基會本身仍然是個半獨立運作的組織。然而，陸委會卻欲將海基會納為下屬的行政體系，這是不合理的。黃昆輝即明言，如要解決這些決策上的糾葛，就應將海基會納入陸委會之下。

此外，就個人關係來看，黃昆輝對於我出任海基會祕書長，本來就心生不滿，因為他本想安排葉金鳳出任祕書長，結果卻被辜振甫擋駕；再加上我是總統府副祕書長下放海基會，他對我很有意見。黃心胸不夠寬大，缺乏做為一個政務官應該有的氣度與擔當，我實在也看不出他主掌陸委會期間，有什麼特別的表現。之後，黃還是透過監督條例，充分掌控了海基會。

其實，有關海基會定位的爭議，對當時的兩岸談判確實造成負面影響。例如我與唐樹備磋商臺商的相關問題時，唐也承認臺商確實有些實際問題需要處理，問我可否安排兩週時間來大陸訪問；海基海協雙方共同帶領一個混合小組，實際去臺商投資地訪查。

若臺商面臨的問題主要是由於大陸方面，就由大陸方面設法處理；若問題根源於臺灣方面，則由我帶回處理。唐的提議，在當時的時空環境中可謂是釋出了相當的善意，也提出了實際的解方。

本文摘自，時報出版《肺腑之言：我的臺灣情與中國心，邱進益回憶錄》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！