為什麼日本社會正走向一夫多妻制？背後殘忍現實揭密

2018年06月27日 11:45 李珮雲 ／綜合整理；野島剛／時報出版 ／綜合整理；野島剛／時報出版

以下內容，說實話，無論從倫理還是傳媒的角度來看，或許均不能斷言其正確。但是，在每天的日常生活中，我確實能夠持續感受到一些，那就是「日本社會正在緩慢走向一夫多妻制」的這一現實。關於其理由，我想在這裡分析一下。

我的周圍，圍繞著兩種人—結不了婚的男人和不想結婚的女人。結不了婚的男人，是指由於外貌、年齡、收入等原因，找不到結婚的對象，過了三四十歲還一直單身的男人。而不想結婚的女人，從條件上來說明明可以嫁得出去，卻不想結婚。收入也有，工作也體面，外表嘛也不錯，而且她們幾乎都說：「好男人都結婚了呀。」

包括日本在內，世界各國的法律都在盡量保障個人的自由和機會平等。在此背景下，形成了一個不可逆轉的潮流，即種族、國籍、年齡、性別等所引發的歧視行為，被各國法律所禁止。 世界發展的大方向是禁止歧視。

日本的「男女差別」就算放諸世界來看也很嚴重，縮小男女差距方面的措施也很晚才實行，這在世界上是出了名的。外國人說「日本社會男尊女卑」，對此我也很難反駁。但儘管如此，男女差別毫無疑問朝著改善的方向慢慢發展。

截至目前， 日本女性分階段地逐漸走向社會。其結果是， 日本二十至二十九歲年輕女性的人均可支配收入已經超過了同年齡段的男性。

也就是說，女性在經濟上依賴男性的必要性越來越小。與此相對，那些出手闊綽，能夠毫不猶豫請女生吃大餐的男人越來越少了。這樣一來，女性因生活所迫，而選擇結婚或離婚的情況也自然逐漸減少。

如果男女在經濟上慢慢平等的話，不結婚而生孩子的女性也必然會增加。這表明女性的選擇變多了，未必是壞事，反倒可以看成是社會更加富裕的表現吧。

而且原本戀愛這件事就是基於個人的自願，所以只有在男女雙方自由選擇、你情我願的情況下，戀愛關係才能成立。因此女性自然會被那些有錢又帥氣的男人吸引。

這樣一來，條件優秀的男人，身邊自然而然會吸引很多女性靠過來，形式上是否維繫婚姻關係暫且不提，事實上已經近似於一夫多妻制了。

我的一個男性朋友Ａ，週末和家人一起過。 但週一到週五卻和多個女性共同生活。作為室內設計師，他的收入是普通上班族的兩倍左右。外表也不錯，雖算不上是大富豪，但確實很有女人緣。

這傢伙說：「如果連續三次請對方吃好吃的，大部分女人都會跟我交往，即使我已婚。」這樣的境界像我這種普通人是難以企及了，這近似於人類的原始社會法則—獵物多的雄性就能擁有很多雌性。

人類的進步有時會將人們帶入不可思議的世界。過去一夫多妻制原本是世界的共通準則。中國、日本在近代以前都允許男人納妾，奉行事實上的一夫多妻制。後來，在接受歐美社會制度的過程中逐漸導入一夫一妻制，形成了「出軌是罪惡」的價值觀。臺灣的法律至今還有「通姦罪」，背叛配偶被視為犯罪。

然而，全世界並非所有國家都是一夫一妻制。有統計顯示，以伊斯蘭世界為主的社會裡，有半數以上的國家承認一夫多妻制。可是，在我們普通人的價值觀裡有個常識—社會自然而然從一夫多妻向著一夫一妻制的方向發展。但從現在的狀況來看，不禁要問這一價值觀真的正確嗎？

男人如果有能力，永遠都想跟更多女性交往，這種本能尚且可以理解。但重要的問題在於，女性可以容忍一夫多妻這一點。現在的日本社會，在離婚對數增加的同時，非婚生子的問題也越來越多，已經成為不可忽視的社會問題。越來越多女性覺得如果對方是優秀的男子，即使不結婚也想為他生孩子。

而且更嚴重的問題是，在這樣一個「一夫多妻式」的時代，把每個社會成員都加以優先考慮的制度設計並不存在。

日本厚生勞動省每隔五年實施一次的調查(全國母子家庭調查)顯示，單親媽媽的家庭中，拿到撫養費的比例儘管比過去有所增加，但仍僅為百分之二十左右。然而在美國，如果拒絕支付法院判決的撫養費，當事人將面臨牢獄之災。在這一點上，日本是否急需改善呢？

當然，社會的主流價值觀還是維持傳統的家庭模式，這一點沒有改變。但是，今後包括「鬆散的一夫多妻制」在內，社會或許應該接受多樣化的家庭形態，最優先考慮子女的利益，不斷使法律法規以及相關的社會福利制度更完善。

本文摘自，時報出版《原來，這才是日本》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！