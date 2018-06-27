女兒沒上暑期輔導 老師一句「想過妳媽那種生活？」讓單親母好受傷

女兒沒上暑期輔導 老師一句「想過妳媽那種生活？」讓單親母好受傷（示意圖／shutterstock）

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志不在讀書錯了嗎？一位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，自己國二升國三的女兒因為功課不好，加上早就決定要走美髮這條路，所以決定不去參加暑期輔導，沒想到老師卻把女兒找去約談，還對她說「難道妳想過妳媽那樣的生活嗎？」讓單親的女網友得知之後相當受傷，氣得寫聯絡簿和老師抗議。

該名女網友指出，她和女兒討論過後，決定不參加今年的暑期輔導，「除了女兒功課特差之外，女兒覺得去學校也只是混時間，就不要浪費錢了」，但老師卻把女兒找去約談，而內容就是一些人生大道理，並要她多念點書，將來才會變成有用的人。

由於女網友的女兒早就決定要去念美髮的高職，因此他也尊重女兒的決定，「訪談後我女兒還是跟老師說不參加，結果老師說『難道妳想過妳媽那樣的生活嗎？』聽到後超級覺得不舒服，極不舒服，超級不舒服。」

女網友無奈的表示：「單親錯了嗎？沒錢錯了嗎？跟女兒窩在10坪大的套房錯了嗎？生活沒很好錯了嗎？難道參加暑期輔導就不會是單親，參加了就會有錢，參加了就可以過好的生活？」事後，女網友也氣得寫聯絡簿向老師抗議，指出老師身為一個教育者，卻從口中說出「難道你想過你媽那種生活嗎？」這種話，真的妥當嗎？

文章曝光後，許多網友也紛紛直呼老師的反應真的有點扯：「行行出狀元，問老師沒聽過嗎？」、「好錐心刺痛的一句話」、「行行出狀元，職業不分貴賤，這老師會說出這話，自視甚高」、「學歷跟人品果然無法成正比」，但也有網友位老師緩頰，指出老師很有可能只是求好心切，只是說法太直白，才會造成這起誤會。

女兒沒上暑期輔導 老師一句「想過妳媽那種生活？」讓單親母好受傷（翻攝爆怨公社） 女兒沒上暑期輔導 老師一句「想過妳媽那種生活？」讓單親母好受傷（翻攝爆怨公社）

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