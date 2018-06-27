「護理師不是禮儀師！」超繁瑣服務技能準則曝光被譙到爆

2018年06月27日 13:10 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

日前網路上出現一張護理師的《服務技能準則要點》公告，掀起網友怒火，知名網紅律師呂秋遠更在臉書轉PO，痛批「醫院不是理容院、護理師不是禮儀師，真的不需要這麼多繁文縟節。」

一名護理師在臉書粉專《靠北護理師》匿名貼出一張《服務技能準則要點》公告，該醫院從服裝儀容、接待、儀態、以及電話和電梯禮儀都要規範，諸如「友善住是民眾口鼻三角處」、「雙手遞物」、「引導手勢時手掌朝前向後約15度」、「站有站姿坐有坐相」、「電話響聲於三聲內接聽」…等，規定相當繁瑣。

面對種種規範，原PO爆氣痛批，「就是這些上層養大病人胃口，自以為有錢就是大爺」、「我付出的是專業，是用錢也買不到的，而不是付出我的馬屁跟服務，還有阿諛諂媚」、「專業就是被踐踏的出來的」、「專業就是被抹殺掉」，更感嘆「這社會賺錢就是要犧牲人格」。

超繁瑣《服務技能準則要點》曝光。（圖／翻攝自《靠北護理師》粉專）

呂秋遠深夜轉PO此貼文後也發文砲轟，「不知道這是哪家醫院的規定？抑或是許多醫院開始都有這樣的規定？但是，醫院不是理容院、護理師不是禮儀師，真的不需要這麼多繁文縟節。」他認為，以該張《服務技能準則要點》來看，通篇規定都是在強調「以客為尊」的技能，「但是在醫院裡，工作就是打仗，哪有時間處理這種所謂的『接待禮儀』與『服裝禮儀』，更不要說充滿了許多詭異的規定。」

呂秋遠表示，從這些規定裡，我們只看到制訂的高層心裡想的是表面，要讓「顧客」看到美儀美姿，要讓「客戶」覺得以客為尊，在「這些所謂的服務技能裡，護理師彷彿被客製化為取悅病患的天使，當醫院高層只重視表面，那麼病患的真正權益在哪裡？」

不少網友也紛紛開砲，「這個標準是要『選美』吧？」、「這種都是美姿美儀補習班的講義抄出來的，做這種規定的秘書和主管便宜行事，根本沒有自己的思考本位，就是天下文章一大抄，突顯管理能力低落，尸位素餐貽笑大方而已」、「這就是非專業人士，來領導專業的嚴重後果，破壞專業的準則之後，再來大肆宣傳德政，不要臉的商業化行為，已經入侵台灣的醫療」。

不過也有人出面緩頰，「的確醫療業不是服務業，但維持一定的形象會讓人產生信任感」、「民粹年代，長官怕被投訴，就要求基層動員當服務生，專業不受尊重」。