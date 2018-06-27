2018年06月27日 15:34 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一夫一妻對許多人來說是感情關係的一種保障，但有些人卻還是忍不住到處偷吃。大陸上海有一名黃姓男子雖然已婚，但仍與一名于姓女子發展出婚外情的關係，先前兩人到旅館開房間，小三卻不肯「做壞壞的事」，讓黃男氣得將她拖到房外走廊毆打，甚至怒喊「我都洗澡了，耍我嗎？」

據陸媒《看看新聞》報導，來自上海的黃男是一名人夫，他卻私下和于女發生不倫的婚外情，去年9月他們到旅館開房間，黃男先邀請于女一起吃浪漫晚餐，但對方不肯，開房間後過了兩小時于女什麼都不做，甚至連發生性行為都不願意；于女的態度讓黃男氣瘋了，直接將她拖到房門外，在旅館走廊抓著她頭髮痛毆，還拿起她的高跟鞋猛砸她的頭。

小三開房卻不肯壞壞 人夫爆氣扯髮痛毆：都洗澡了耍我嗎？(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

于女遭到黃男狠毒地拳打腳踢，事後到醫院檢查，發現她的肋骨斷了4、5根，臉上更有多處挫傷。黃男則對自己行為感到懊惱，5天後也主動到警局自首，而他表示會這麼氣憤，是因為于女都答應開房間，卻什麼都不肯做，「如果一開始就要走幹麼開房？她自願開房2小時，我都洗澡了，說走就走不是耍我嗎？」

這起惱羞傷人的官司案從去年9月打到今年6月，上海徐匯法院已做出一審判決，黃男依故意傷害罪被判處有期徒刑9個月，得以緩刑1年；除此之外，黃男還得賠償于女人民幣28萬元(約新台幣130萬元)的醫藥費。