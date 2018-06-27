前女友不滿分手帶刀談判 強逼他發生性行為還「尿床示威」

2018年06月27日 17:07 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

感情問題常常困擾著許多人，尤其一段關係走不下去要如何妥善的解決，更是一大難題。美國蒙大拿州有一名19歲女子米爾斯(Samantha Mears)不久前和男友分手，無法接受的她帶著一把大砍刀跑到對方家，要脅他與自己發生性行為，事後更瘋狂地在床上「尿尿嗆聲」；前男友趁機報警，才順利獲救。

綜合外媒報導，22日米爾斯帶著一把長長的大砍刀闖入前男友家埋伏，等到對方到家後，從他身後抱住他並用砍刀架在他的脖子上，要對方聽命於她，先是要求脫光衣服躺在床上，再主動和對方發生性行為，在過程中米爾斯手上都拿著刀，不讓前男友有機會逃跑。

完事後，米爾斯坐在床邊玩手中的砍刀，前男友也偷偷拍了幾張照片，以便之後能交給警方的證據。米爾斯強迫前男友發生性行為得逞，但她仍不肯接受兩人分手的事實，又開始和對方吵了起來，沒想到一時氣不過，就直接在前男友床上尿尿。

兩人吵完架後，前男友假借要打電話給朋友，其實是趁機溜出屋外報警；當警察抵達事發現場，米爾斯甚至強辯自己遭前男友綁架，手上的刀子是「自我防衛」。不過，警方表示，米爾斯可能有精神疾病，當時疑似神智不清，但仍被關進監獄，保釋金為5萬元；米爾斯也被依傷害、非法強制、持有武器攻擊等罪名遭起訴。