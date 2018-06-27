前女友不滿分手帶刀談判 強逼他發生性行為還「尿床示威」

前女友不滿分手帶刀談判 強逼他發生性行為還「尿床示威」(圖/ 翻攝自臉書)

友善列印
／綜合報導

感情問題常常困擾著許多人，尤其一段關係走不下去要如何妥善的解決，更是一大難題。美國蒙大拿州有一名19歲女子米爾斯(Samantha Mears)不久前和男友分手，無法接受的她帶著一把大砍刀跑到對方家，要脅他與自己發生性行為，事後更瘋狂地在床上「尿尿嗆聲」；前男友趁機報警，才順利獲救。

綜合外媒報導，22日米爾斯帶著一把長長的大砍刀闖入前男友家埋伏，等到對方到家後，從他身後抱住他並用砍刀架在他的脖子上，要對方聽命於她，先是要求脫光衣服躺在床上，再主動和對方發生性行為，在過程中米爾斯手上都拿著刀，不讓前男友有機會逃跑。

完事後，米爾斯坐在床邊玩手中的砍刀，前男友也偷偷拍了幾張照片，以便之後能交給警方的證據。米爾斯強迫前男友發生性行為得逞，但她仍不肯接受兩人分手的事實，又開始和對方吵了起來，沒想到一時氣不過，就直接在前男友床上尿尿。

兩人吵完架後，前男友假借要打電話給朋友，其實是趁機溜出屋外報警；當警察抵達事發現場，米爾斯甚至強辯自己遭前男友綁架，手上的刀子是「自我防衛」。不過，警方表示，米爾斯可能有精神疾病，當時疑似神智不清，但仍被關進監獄，保釋金為5萬元；米爾斯也被依傷害、非法強制、持有武器攻擊等罪名遭起訴。

文章來源：Daily Mail

狂譙日本女球迷「Ｘ妳祖宗輸死...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。