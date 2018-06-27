墨鏡哥坐碎法拉利擋風玻璃 網驚見亮點大歪樓：小倩是妳嗎？

墨鏡哥坐碎法拉利擋風玻璃 網驚見亮點大歪樓：小倩是妳嗎？(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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擁有一部超跑是不少男人的夢想，身邊還有「巨星」作伴更是令人稱羨！最近在一個超跑聚會上，一名男子坐在一台黃色法拉利的擋風玻璃上帥氣拍照，沒想到屁股太厲害，把玻璃坐碎，超糗畫面被分享到網路上；但不少網友對墨鏡哥出糗沒興趣，反倒是眼尖地發現人群裡有「巨星」，掀起熱議。

原PO雖然覺得墨鏡哥很糗，但他目光卻注意到人群中疑似有巨星。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》) 原PO雖然覺得墨鏡哥很糗，但他目光卻注意到人群中疑似有巨星。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

昨(26)日晚間一名男網友在臉書社團發文，貼出疑似一場超跑聚會的照片，畫面中有一名身穿白衣藍背心、戴著墨鏡的男子，坐在一台黃色法拉利的擋風玻璃上拍照，但一不小心竟將擋風玻璃坐碎，場面看起來相當尷尬；原PO被墨鏡哥屁股的威力逗笑，但他在照片中發現有「巨星」在人群裡，納悶地問，「是她嗎？」

許多網友發現超跑聚會中，有一名神似巨星王祖賢的女子，引起熱烈討論。 許多網友發現超跑聚會中，有一名神似巨星王祖賢的女子，引起熱烈討論。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》、王祖賢官方粉絲微博)

許多眼尖的網友也看出照片中的巨星，紛紛驚呼「有點像王祖賢欸哈哈哈」、「小倩，是妳嗎？」、「有像小倩」、「真的有像王祖賢，美美的」、「半夜不睡覺跑出來假扮王祖賢？」；不過，馬上有網友跳出來吐槽，「王祖賢在加拿大啦，還王祖賢勒」、「那種穿著品味？路人吧～王祖賢會穿成這樣嗎？」

雖然大票網有焦點放在「巨星」身上，但有不少人看到墨鏡哥的糗態，笑說「非常用心地示範何謂”玻璃心碎”」、「事實證明跑車的玻璃也是很脆弱的」、「好貴的屁股，坐一次多少錢？」、「超跑玻璃都很薄啊！敢這樣坐」。

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