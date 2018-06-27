這張畢業照好濕！教授陪學生暴雨裡拍照 網瘋傳P圖惡搞

這張畢業照好濕！教授陪學生暴雨裡拍照 網瘋傳P圖惡搞(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

大學畢業通常是人生的一大轉折，有的人繼續讀書，但也很多人準備踏入職場，所以準新鮮人們總是希望能留下美美的畢業照，將來能夠回味。最近大陸廣州暨南大學的一張「暴雨畢業照」在當地網路上瘋傳，甚至有人懷疑大雨是後製P圖的，但有同學跳出來解釋，「我們冒著大雨拍，不是P成下雨的效果」。

當天的驟雨大到同學都急著找地方躲雨。 當天的驟雨大到同學都急著找地方躲雨。(圖/ 翻攝自微博)

綜合陸媒報導，26日暨南大學廣告專碩研究生們一早到校門前準備拍畢業大合照，同學們和教授都坐定位準備開拍時，沒想到瞬間下起傾盆大雨，結果拍下一張超濕的「暴雨畢業照」；在雨停後，大家又重拍一組正常的畢業照，留下美好的回憶。

這群畢業生等雨停後，又繼續重拍一組正常的畢業照。 這群畢業生等雨停後，又繼續重拍一組正常的畢業照。(圖/ 翻攝自微博)

其中一名畢業生麻常娜談到當時情形，大家都已經就定位，小雨滴突然變成豆大雨點，一開始攝影師還堅持要「馬上拍完」，但不到一分鐘時間，雨勢又急又兇，只好先四處找地方躲與，「一大早精心化的妝、吹頭髮就這樣被大雨淋沒了」；她也表示，雖然大家都變得超狼狽，但留下一個好玩又難忘的回憶。

暴雨畢業照中有一名廣告學系副教授朱磊對此表示，「和同學們一起淋淋雨，熱鬧一下也挺好」，畫面中看到副教授不畏豪雨，直挺挺地坐在正中間，被網友大讚「超敬業」；朱磊也認真地提到，對畢業生來說，以後的工作與生活都會面臨真正的風雨，「但為了能看見彩虹，這些都是值得的」。

暨南大學廣告碩專研究生的畢業照也在當地網路上瘋傳，還有網友開始搞笑P圖。 暨南大學廣告碩專研究生的畢業照也在當地網路上瘋傳，還有網友開始搞笑P圖。(圖/ 翻攝自微博)

暨南大學廣告碩專研究生的畢業照也在當地網路上瘋傳，還有網友開始搞笑P圖，像是在圖中把三位老師標示為「新傳敬業三寶」，或是P上「好大的雨，可還是要保持微笑」的內容。原本有網友以為畢業照中的暴雨是P圖效果，但馬上有同學跳出來回應，「我們是冒著大雨拍的！不是P成下雨的效果」。

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