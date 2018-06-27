「天生無GG」44歲男花2百萬重建 術後硬十天超興奮：期待第一次

2018年06月27日 21:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

英國有一名44歲男子瓦爾多(Andrew Wardle)從出生後被發現沒有生殖器官，2015年時決定花5萬英鎊(約新台幣205萬元)到倫敦的醫院進行「植陰莖手術」，到了上周才終於完成全部手術，在術後十天裡瓦爾多都會呈現「勃起」的狀態，而且必須再等6周才能有性生活，但瓦爾多仍非常興奮，直言「期待第一次」。

綜合外媒報導，瓦爾多天生罹患罕見的「膀胱外翻」，意思就是器官在體外形成，罹病機率只有百萬分之20左右，所以他從出生就沒有陰莖只有睪丸，從小就得不斷動手術「幫助排尿」；在2012年時，他曾因為自己天生的缺陷難過到想自殺，但女友菲德拉(Fedra Fabian)找到了「植陰莖手術」的醫師伍德(Dan Wood)，讓他覺得人生有了希望。

於是瓦爾多在2015年時，花了5萬英鎊(約新台幣205萬元)到倫敦大學學院醫院接受陰莖重建手術，醫師先取下他的左手臂皮膚、肌肉和神經，以及右腿的血管，在數次的手術後，終於在今年順利完成手術；瓦爾多表示有一名醫師還開玩笑，「這是全世界最貴的陰莖了」。

醫師也表示瓦爾多手術完十天內都會呈現「勃起」的狀態，不過這些治療都仍在復原中，必須等上至少6周才能有性生活。瓦爾多對此仍感到很興奮，他說自己過了44年沒有生殖器官的生活，也無法像一般人體驗性愛，「我想我需要花點時間適應」；對於十天都有生理反應，他也笑說，「我現在有種生化人的感覺，連喝醉的時候陰莖都還在運作(勃起)」。