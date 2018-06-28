比基尼辣媽海邊曬太陽 壞弟弟一拉「神秘三角洲」若隱若現

比基尼辣媽海邊曬太陽 壞弟弟一拉「神秘三角洲」若隱若現(圖/ 翻攝自論壇imgur)

友善列印
／綜合報導

弟弟有前途！最近國外網路上有一段小男童「陷害」媽媽的影片被瘋傳，一名辣媽帶著目測只有1歲左右的男童到海邊玩，當她穿得比基尼躺在沙灘上曬太陽，小弟弟卻偷偷拉開辣媽小褲褲，所幸她及時遮住，才沒有大露「神秘三角洲」；不過，網友看完全笑翻，頻頻大讚「弟弟有前途」。

從這段側拍的17秒影片中，看到國外一名長髮辣媽穿著藍色比基尼躺在沙灘上，她的兒子則戴著白色漁夫帽坐在她身旁，當她沉浸在日光浴時，兒子發現比基尼小褲褲旁的繩子，開始玩了起來，拉著拉著越玩越起勁，當繩子快拉完後還嘗試將小褲褲拉起。

辣媽因為調皮的兒子差點走光，影片在國外各大論壇瘋傳，引起熱烈討論。 辣媽因為調皮的兒子差點走光，影片在國外各大論壇瘋傳，引起熱烈討論。(圖/ 翻攝自論壇imgur)

慶幸的是，辣媽的反應相當快，發現小褲褲差點被調皮的兒子掀起時，馬上伸出雙手遮掩，神秘三角洲只稍微露出「一小角」，差幾秒鐘的時間就通通被看光。

辣媽差點走光的影片在各大網路論壇、社群平台瘋傳，有大票網友看完都超興奮，紛紛笑說「這弟弟以後一定很會把妹」、「好可惜！再露一點就好了」、「這一定是老公偷拍的啦」、「嬰兒做這件事情就是可愛，要是我扯泳褲，絕對被當變態」；還有不少台灣網友看完大讚弟弟有前途，「這長大了不得了哈哈哈」、「我看到這孩子的前途了，未來發揚光大」。

Do it... Do it... Do it...

這張畢業照好濕！教授陪學生暴... 19歲網紅抓眼鏡蛇直播 慘遭...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。