比基尼辣媽海邊曬太陽 壞弟弟一拉「神秘三角洲」若隱若現

2018年06月28日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

弟弟有前途！最近國外網路上有一段小男童「陷害」媽媽的影片被瘋傳，一名辣媽帶著目測只有1歲左右的男童到海邊玩，當她穿得比基尼躺在沙灘上曬太陽，小弟弟卻偷偷拉開辣媽小褲褲，所幸她及時遮住，才沒有大露「神秘三角洲」；不過，網友看完全笑翻，頻頻大讚「弟弟有前途」。

從這段側拍的17秒影片中，看到國外一名長髮辣媽穿著藍色比基尼躺在沙灘上，她的兒子則戴著白色漁夫帽坐在她身旁，當她沉浸在日光浴時，兒子發現比基尼小褲褲旁的繩子，開始玩了起來，拉著拉著越玩越起勁，當繩子快拉完後還嘗試將小褲褲拉起。

辣媽因為調皮的兒子差點走光，影片在國外各大論壇瘋傳，引起熱烈討論。(圖/ 翻攝自論壇imgur)

慶幸的是，辣媽的反應相當快，發現小褲褲差點被調皮的兒子掀起時，馬上伸出雙手遮掩，神秘三角洲只稍微露出「一小角」，差幾秒鐘的時間就通通被看光。

辣媽差點走光的影片在各大網路論壇、社群平台瘋傳，有大票網友看完都超興奮，紛紛笑說「這弟弟以後一定很會把妹」、「好可惜！再露一點就好了」、「這一定是老公偷拍的啦」、「嬰兒做這件事情就是可愛，要是我扯泳褲，絕對被當變態」；還有不少台灣網友看完大讚弟弟有前途，「這長大了不得了哈哈哈」、「我看到這孩子的前途了，未來發揚光大」。