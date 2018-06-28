恐怖！媽媽抱著溜滑梯 1歲女右腿慘被90度折斷

恐怖！媽媽抱著溜滑梯 1歲女右腿慘被90度折斷（翻攝臉書）

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不少媽媽在帶小孩出門玩時，都會和他們一起溜滑梯，但這樣的行為確有可能造成悲劇！美國一名媽媽克萊兒（Heather Clare）日前在臉書上分享一張恐怖照片，表示自己當時正抱著一歲的女兒溜滑梯，但沒想到女兒的右腿卻因為夾在她和溜滑梯之間的夾縫而慘被90度折斷，嚇得她趕緊將女兒帶到醫院治療。

克萊兒本週日（24號）在臉書發文指出，自己日前帶著女兒和兒子一起出去遊玩，當時先是帶著兒子一起溜滑梯並安全順利著陸，但當他帶著女兒再溜一次時，意外就這樣發生了，而在貼文之中克萊兒也附上了一張意外瞬間的驚悚照片，只見她女兒的右腳踝被夾在她的大腿與溜滑梯之間，呈現出恐怖的90度彎曲。

負責治療的急診室醫師在看過女童的傷勢後，也立刻表示這種意外相當常見，不少家長都曾經帶孩子來看過相同的傷勢，因此克萊兒也決定在臉書公開經歷，勸各位母親千萬不要和孩子一起溜滑梯。

克萊兒進一步表示，在溜滑梯時程人的體重會讓速度變快，而小孩則難以承受這麼大的力道，若是在過程中不小心夾到，相同的意外就會發生。

對此，美國愛荷華大學醫學院的教授詹寧森（Charles Jennissen）也指出，在不少類似個案中，家長在意外發生前，都不知道陪孩子溜滑梯會有這麼大的危險。

詹寧森強調，其實不只是家長，若孩子身後的是她的兄弟姊妹或其他人，後者的重量會把兩人一起向前推擠，因此若是不小心夾到，前者就會因此受傷。

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